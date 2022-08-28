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۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۲۳

اعزام یک هزار و ۷۰۰ نفر از اعضای هلال احمر برای خدمت در اربعین

اعزام یک هزار و ۷۰۰ نفر از اعضای هلال احمر برای خدمت در اربعین

تیم‌های درمانی و امدادی هلال احمر قبل از اعزام به مراسم باشکوه اربعین برای خدمت رسانی، صبح امروز در حرم امام خمینی (ره) با شهدای انقلاب و دفاع مقدس و امام شهدا، تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امدادگران هلال احمر با همراهی رئیس، دبیرکل، معاونین، رؤسای سازمان‌های تابعه و نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر، پس از اهدای گل بر مزار امام خمینی (ره) در کنار ضریح ایشان، بار دیگر با بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

یعقوب سلیمانی دبیرکل جمعیت هلال احمر تاکید کرد: امدادگران هلال احمر با تجدید میثاق با امام راحل، راه شهید بهنام محمدی‌ها را با از جان گذشتگی و ایثار خود ادامه خواهند داد تا آلام مردم را به جان بخرند.

وی افزود: امروز یک هزار و ۷۰۰ نفر از تیم‌های بهداشت و درمانی هلال احمر از جوار ضریح مطهر امام خمینی (ره) بدرقه می‌شوند تا خدمت‌گذاری به زائرین حسینی در اربعین امسال را آغاز کنند.

کد مطلب 5574964

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