اعزام یک هزار و ۷۰۰ نفر از اعضای هلال احمر برای خدمت در اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، امدادگران هلال احمر با همراهی رئیس، دبیرکل، معاونین، رؤسای سازمان‌های تابعه و نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر، پس از اهدای گل بر مزار امام خمینی (ره) در کنار ضریح ایشان، بار دیگر با بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

یعقوب سلیمانی دبیرکل جمعیت هلال احمر تاکید کرد: امدادگران هلال احمر با تجدید میثاق با امام راحل، راه شهید بهنام محمدی‌ها را با از جان گذشتگی و ایثار خود ادامه خواهند داد تا آلام مردم را به جان بخرند.

وی افزود: امروز یک هزار و ۷۰۰ نفر از تیم‌های بهداشت و درمانی هلال احمر از جوار ضریح مطهر امام خمینی (ره) بدرقه می‌شوند تا خدمت‌گذاری به زائرین حسینی در اربعین امسال را آغاز کنند.