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۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۰۸

با حضور استاندار گیلان؛

تصفیه خانه فاضلاب زندان لاکان رشت افتتاح شد

تصفیه خانه فاضلاب زندان لاکان رشت افتتاح شد

رشت- تصفیه خانه فاضلاب زندان لاکان رشت که یکی از سرمنشاهای آلودکننده رودخانه های این شهر بود به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب زندان لاکان رشت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به گیلان از اولویت‌های مسئولان این استان بوده و به صورت جهادی و میدانی پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت رفع آلودگی رودخانه‌های گوهررود و زرجوب افزود: بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب زندان لاکان رشت که در بازه زمانی چهارماهه صورت گرفته در راستای احیای دو رودخانه گوهررود و زرجوب رشت بوده است.

استاندار گیلان، ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب زندان لاکان رشت را ۶۰۰ متر مکعب بر ثانیه عنوان کرد و گفت: اجرای این پروژه برای تصفیه پاسخگوی خروجی‌های زندان لاکان بوده و می‌تواند بخشی از مشکلات زیست محیطی رشت را حل کند.

عباسی با اشاره به اجرای پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله سراوان بیان کرد: پروژه تصفیه خانه‌های فاضلاب بیمارستان‌های رشت در حال اجرا است و به زودی به بهره برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه ۱۵ میلیارد اعتبار در نظر گرفته شده است، افزود: زاویه بندی حاشیه دو رودخانه گوهررود و زرجوب، گل کاری و ایجاد فضای سبز برای اشتغالزایی بخشی از اقدامات برای احیای محیط زیست است.

استاندار گیلان با بیان اینکه حفظ محیط زیست باید جز اولویت اصلی مسئولان و مردم باشد، تصریح کرد: احیای محیط زیست و سواحل و دریا که از شعارهای دولت سیزدهم است در گیلان به جد پیگیری می‌شود.

کد مطلب 5574994

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