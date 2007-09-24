پنجمین نشست کارشناسان معاونت فرهنگی تبلیغات اسلامی مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رئیس اداره فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی مازندران شب گذشته در سخنانی استفاده از تمام ظرفیت ها و تلاش مضاعف برای اجرای طرح و برنامه های آینده را خواستار شد.

علیرضا زرقانی با اشاره به اعزام روحانی در ماه مبارک رمضان به مناطق مختلف و ارائه آماری در این خصوص، خواستار تشکیل جلسه مسئولان کانون ها و انجمن های اسلامی و تشکیل ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در استان شد.

وی در ادامه از کارشناس امور مساجد استان خواست تا طرح مسجد محوری و طرح 114 مسجد را هرچه سریعتر پیگیری نماید.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به انجام موفق طرح اوقات فراغت تابستانه نسبت به پیگیری برگزاری جشنواره نشریات فرهنگی و تهیه گزارش طرح جهت انعکاس به مرکز تاکید کرد و اجرای طرح ساماندهی مبلغات و شناسایی تشکل های فعال بانوان را نیز از کارشناس امور فرهنگی بانوان خواستار شد.