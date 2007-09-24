  1. استانها
  2. مازندران
۲ مهر ۱۳۸۶، ۹:۵۸

پنجمین نشست کارشناسان معاونت فرهنگی تبلیغات اسلامی مازندران برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: همزمان با آغاز ماه رمضان، پنجمین نشست کارشناسان و عوامل ستادی معاونت فرهنگی تبلیغات اسلامی مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رئیس اداره فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی مازندران شب گذشته در سخنانی استفاده از تمام ظرفیت ها و تلاش مضاعف برای اجرای طرح و برنامه های آینده را خواستار شد.

علیرضا زرقانی با اشاره به اعزام روحانی در ماه مبارک رمضان به مناطق مختلف و ارائه آماری در این خصوص، خواستار تشکیل جلسه مسئولان کانون ها و انجمن های اسلامی و تشکیل ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در استان شد.

وی در ادامه از کارشناس امور مساجد استان خواست تا طرح مسجد محوری و طرح 114 مسجد را هرچه سریعتر پیگیری نماید.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به انجام موفق طرح اوقات فراغت تابستانه نسبت به پیگیری برگزاری جشنواره نشریات فرهنگی و تهیه گزارش طرح جهت انعکاس به مرکز تاکید کرد و اجرای طرح ساماندهی مبلغات و شناسایی تشکل های فعال بانوان را نیز از کارشناس امور فرهنگی بانوان خواستار شد.

کد مطلب 557507

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها