برترین تشکل های دینی بانوان مازندران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، در ماه مبارک رمضان و در راستای تاثیرات مهم و مثبت تشکل های مذهبی بانوان در جهت ترویج فرهنگ دینی، امور فرهنگی بانوان به منظور الگو سازی و هدایت و نهادینه کردن فعالیت های تشکل های بانوان و هدایت آنها بر پایه تفکر و عقلانیت مبتنی بر دین مبین اسلام، اقدام به معرفی و حمایت از پنج تشکل دینی فعال بانوان استان کرد.

تشکل حضرت رقیه سلام الله علیها نکاء، تشکل حضرت رقیه نوشهر، جامعه الزهرا رامسر، فاطمه الزهرا کلاردشت و صادقیه کیاسر از جمله این تشکل های برتر است که از آنان تجلیل شد.

تشکل های فوق در جذب جوانان در مراسم ها و میزان مخاطبین و فعالیت علمی، فرهنگی و تبلیغی در تمام ایام سال و همچنین دعوت از سخنرانان کشوری تحت نظر سازمان تبلیغات اسلامی نسبت به دیگر تشکل های استان موفق تر بودند.