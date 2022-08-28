۴۰ تعاونی غیر فعال در خراسان شمالی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسلام خواه پیش از ظهر یک شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در تلاشیم شرکت‌های تعاونی را دانش بنیان کنیم زیرا از این طریق خدماتی از جمله معافیت‌های مالیاتی را به دست می‌آورند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان شمالی ادامه داد: اکنون ۱۹ شرکت تعاونی خراسان شمالی قابلیت دانش بنیان شدن را دارند و به پارک علم و فناوری معرفی شدند.

وی از تشکیل ۵۶ تعاونی جدید طی سال جاری خبر داد و افزود: از این مسیر ۹۸۵ شغل ایجاد شده است.

اسلام خواه بیان داشت: این تعاونی‌ها ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه به استان تزریق کردند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان شمالی تصریح کرد: ۲۲ درصد تعاونی‌های تشکیل شده در حوزه خدمات، ۱۷ درصد در حوزه کشاورزی و ۱۶ درصد در حوزه صنعت بودند.

وی از وجود ۴۰ تعاونی غیر فعال در خراسان شمالی خبر داد و گفت: ۳۰ مورد از این تعاونی‌ها در حوزه مسکن هستند.