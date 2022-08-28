محور کندوان دوشنبه و سه شنبه مقطعی مسدود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یداله جهان تاب گفت: به منظور اجرای عملیات پاکسازی و لق گیری ترانشه های باز ریزشی در کیلومتر ۵۰ تا ۶۴ حد فاصل کف هزارچم تا سیاه بیشه محور کندوان، محدودیت‌های ترافیکی در این محور به اجرا در خواهد آمد.

وی، افزود: به همین منظور تردد وسایل نقلیه از روز دوشنبه ۷ شهریور به مدت ۲ روز به صورت مقطعی از ساعت ۸ صبح الی ۴ عصر در این محور ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان مازندران، تصریح کرد: رانندگانی که قصد تردد از این محور را دارند ضمن مدیریت سفر خود می‌توانند از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه تردد کنند.

سرهنگ جهان تاب از رانندگان وسایل نقلیه خواست در زمان اعمال محدودیت با صبر و حوصله و رعایت قوانین و مقررات پلیس راهور و عوامل راهداری را در اجرای مأموریت یاری کنند و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس راه استان با پیش شماره ۰۱۱ تماس بگیرند.