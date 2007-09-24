مصوبه بازسازی درمانگاه 50 ساله شیرگاه تغییر کرد

علی محمد صمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در قائمشهر افزود: مصوبه ای که برای درمانگاه شیرگاه در نظر گرفته شد، بازسازی و تجهیز درمانگاه فعلی بود که با توجه به قدمت 50 ساله این درمانگاه بازسازی این مرکز بی فایده بود به همین جهت با پیگیری های انجام شده ازسوی مرکز بهداشت شهرستان قائمشهر و استان، مصوبه بازسازی مرکز بهداشت به احداث درمانگاه 10 تختخوابی شیرگاه تغییر یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در بخش شیرگاه 85 درصد مردم از گاز شهری استفاده می کنند و 15 درصد بقیه به دلیل ممانعت اداره راه آهن از لوله کشی گاز برای منازلی که در حریم راه آهن قرار دارند از این نعمت بی بهره اند اما با رایزنی هایی که با مدیرکل راه آهن صورت گرفت، مجوز لازم برای احداث لوله گاز در حریم راه آهن اخذ شد.

صمدیان یاد آور شد: کلنگ عملیات گاز رسانی روستاهای غرب و شرق شیرگاه زده شد و پیمانکاران گاز مشغول کار هستند.

بخشدار شیرگاه همچنین از اجرایی شدن 80 درصد از پروژه راه روستایی افراسی شیرگاه که از دیگر مصوبات سفر ریاست جمهور به این بخش است خبر داد و یادآور شد: طی ماه های آتی این پروژه به طور کامل به بهره برداری خواهد رسید.

علی محمد صمدیان در خصوص مجموعه ورزشی شیرگاه بیان داشت: زمین مورد نیاز این پروژه در اختیار اداره تربیت بدنی قرار گرفت که کلنگ احداث آن نیز زده شد و در آینده ای نزدیک ورزشکاران و ورزش دوستان این بخش شاهد اتمام این مجموعه ورزشی در شیرگاه خواهند بود.