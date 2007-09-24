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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۳۴

سامانه آبرسانی شهرستان تالش توسعه می یابد

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان تالش گفت: در سال جاری سامانه آبرسانی این شهرستان اصلاح می شود و توسعه می یابد.

محمد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تالش اظهار داشت: امسال 48 میلیارد و 780 میلیون ریال اعتبار به این امر اختصاص یافته است .

وی خاطرنشان کرد: این اعتبار برای ساخت چهار منبع ذخیره آب هرکدام با ظرفیت یک هزار متر مکعب ، اصلاح و توسعه 70 کیلومتر از سامانه آبرسانی شهرهای اسالم، حویق و لیسار هزینه خواهد شد.

فرماندار تالش همچنین یادآور شد: طرح مطالعاتی آبرسانی به 41 روستا ی تالش نیز آغاز شده است.

این مسئول ادامه داد: در صورت تامین اعتبار، عملیات اجرایی این پروژه تا پایان سال 86 آغاز خواهد شد.

شهرستان تالش در استان گیلان، بیش از 170هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 557524

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