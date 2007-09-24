مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

رای منفی مجلس به محدودیت رسانه ها

خاتمی : قطعا کاندیدای مجلس نخواهم شد

سخنگوی وزارت خارجه : سفر کوشنر به تهران منعی ندارد



اعتماد:

رهبر معظم انقلاب : هر کس تعرض کند عواقب آن به شدت دامنش را خواهد گرفت

خودداری مجلس از بررسی لایحه خانواده

بزرگترین خطا در تاریخ نیروی هوایی ایالات متحده ، 6 بمب هسته یی اشتباها به بمب افکن آمریکایی بسته شد



اعتماد ملی :

با سخنان رئسی بانک مرکزی معلوم شد، عقب نشینی از صفر کردن نرخ سود بانکی

رای منفی مجلس به محدودیت رسانه ها

حسینی : اصرار احمدی نژاد برای بازدید از برج های دو قلو



ایران :

انتقاد رئیس کل بانک مرکزی از شیوه فعلی پرداخت جوایز قرض الحسنه : جوایز بانکی بخت آزمایی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی : نیازی به حذف صفر از پول ملی نیست

صاحبنظران در گفت و گو با " ایران " مطرح کردند، هراس نو محافظه کاران از روشنگری احمدی نژاد در سازمان ملل



ابرار:

مجلس ، فوریت لایحه الحاق خبرگزاری ها به قانون مطبوعات را تصویب نکرد

احمدی نژاد: به زودی سن رای دهندگان را به 15 سال بر می گردانیم

مرتضی نبوی: جو سازی اصلاح طلبان در مورد رد صلاحیت ها مقدمه مظلوم نمایی است



ابتکار:

تلاش برای حذف آجرلو از انتخابات فدراسیون فوتبال ادامه دارد، سایه سنگین سیاست در خیابان سئول

احمدی نژاد: با خاخام ها گفت و گو می کنم

دوم خردادی ها سر لیست سرشناس می خواهند، از اصلاح طلبان اصرار ، از خاتمی انکار



اسرار:

اخطار احمدی نژاد: آمریکا رفتارش را اصلاح کند

سرلشکر صفوی: آمریکا قادر به مقابله با موشک های ایران نیست

نوبخت: خواست اعتدال و توسعه سرلیستی حسن روحانی در انتخابات تهران



توسعه:

دبیر کل اعتدال و توسعه خواستار شد: نامزدی خاتمی در انتخابات

تحلیل توسعه از روزهای بد دلارهای ذخیره ، چالش برداشت از حساب ارزی تا پایان امسال بزرگتر می شود

مرکز پژوهش های مجلس تشریح کرد: ضعف مدیریت ، عامل اصلی زیاندهی برق کشور



تهران امروز:

سرلشکر رحیم صفوی از تغییر ساختار دفاعی کشور خبر داد، قدرت فرا منطقه ای شده ایم

رئیس بانک مرکزی خبر داد: تورم ملاک سود بانکی می شود

مشوق های دولت در بخش تعاونی 20 درصد بیشتر از بخش خصوصی



جام جم:

مرد اول امروز نیویورک

طرح رئیس جدید بانک مرکزی برای سود بانکی

توزیع متادون در همه مراکز درمانی



جوان:

سرلشکر صفوی: آمریکا قادر به مقابله با موشک های انبوه ایران نیست

احمدی نژاد: دیدگاه های ایران باری حل مشکلات جهانی

صاحب نظران در گفت و گو با " جوان" تاکید کردند، افزایش اقتدار ملی با مجریان قانونمند و احزاب اخلاق مدار



جمهوری اسلامی:

رئیس جمهور در گفت و گو با شبکه " سی . بی . اس " آمریکا: ادعای حمله به ایران ، جنگ روانی است

آمریکا در نشست 1+5 تنها ماند

درگفت و گو با دکتر ولایتی در آستانه اجلاس سران تهران مطرح شد: شورای همکاری کشورهای حوزه دریای خزر در آستانه تحول



خراسان:

احمدی نژاد: ملت ایران الگو و روش های معینی برای مدیریت مسائل بین المللی دارد

مجلس ، دولت را به تهیه سند توسعه بخش تعاونی موظف کرد

انتقاد سبحانی از ضعف نظارتی مجلس و عدم امکان سئوال از مسئولان



حمایت:

رئیس جمهور پس از نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی 86-87 : نیازمند علم ، اندیشه و نو آوری هستیم

حسینی : ایران توانایی لازم برای بازدارندگی را دارد

وزیر کشور: زمان ارائه لایحه کاهش سن رای دهندگان مشخص نیست



حیات نو:

رهبر انقلاب : هر کس به ایران تعرض کند عواقب آن دامنش را می گیرد

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: نرخ تورم جایگزین سود تسهیلات بانکی

مخالفت نمایندگان با فوریت لایحه نظارت بر سایت های خبری



خبر:

پرسش مهر احمدی نژاد: چه عواملی مانع پیشرفت همه جانبه کشور است

مدیر کل بانک مرکزی در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود خبر داد: نرخ تورم جایگزین سود در تسهیلات بانکی

وزیر کار خبر داد: توزیع 120 هزار میلیارد تسهیلات اشتغالزا از سوی دستگاه های مختلف



دنیای اقتصاد:

مقام معظم رهبری تاکید کردند: علم ، عقل و عزم پشتوانه افزایش کارآیی نظام اسلامی

احمدی نژاد عازم نیویورک شد، برنامه رئیس جمهور برای بازدید از محل برج های دوقلو

رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد: جزئیات طرح جدید برای بانکداری



سرمایه:

مظاهری از بررسی جایگزینی تورم با سود در تسهیلات بانکی خبر داد: پرداخت وام با کار مزد یک تا سه درصدی

معاون شهرداری تهران : سهمیه بندی بنزین درباره ترافیک مهر بی تاثیر بود

اتمام بودجه واردات بنزین تا دو ماه آینده



سیاست روز:

رئیس جمهور در آستانه ورود به نیویورک اعلام کرد: الگوی ایران برای مدیریت مسائل بین المللی

به رغم مخالفت های غرب از امروز آغاز می شود؛ مذاکرات ایران و آژانس پیرامون " پی 1" و " پی 2"

مظاهری: نظام بانکداری جدید در بسته ای ارائه می شود، جایگزینی نرخ تورم به جای سود در تسهیلات بانکی



صدای عدالت:

سومین سفر رئیس جمهور به نیویورک، احمدی نژاد از برج های دوقلو بازدید می کند

احمدی نژاد اعلام کرد: سن رای دهندگان 15 سال می شود

واردات شکر 5 برابر نیاز داخلی ، قدرت الله علیخانی : چرا دولت سکوت کرده است



قدس:

احمدی نژاد در مراسم آغاز سال تحصیلی : لایحه کاهش سن رای دهندگان به مجلس می رود

رئیس پلیس پایتخت: هیچ کس جرات نمی کند ، اطراف مدارس شرارت کند

حسینی : هیچ مانعی برای سفر کوشنر به تهران وجود ندارد



قیام:

رحیم صفوی: امنیت منطقه می خواهیم

مخالفت نمایندگان با فوریت اصلاح قانون مطبوعات

تجلیل از هاشمی رفسنجانی به عنوان پیشکسوت قرآنی



کاروکارگر:

رئیس جمهوری وارد نیویورک شد، طرح دیدگاه های ایران در سازمان ملل درباره مسائل مهم جهانی

حسینی : هیچ مانعی برای سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران وجود ندارد

بیانیه 237 نماینده مجلس : هیچ قدرتی اشتباه صدام در حمله به ایران را تکرار نخواهد کرد



کیهان:

فرمانده کل نیروهای آمریکا درخاورمیانه : جنگ با ایران هرگز - دریاسالار فالون: آمریکا سودی از این جنگ نمی برد

رئیس جمهور درگفت و گو با شبکه سی . بی . اس : دولتمردان کاخ سفید چاره ای جز اصلاح رفتار خود ندارند

احمد توکلی : تصمیم گروه 11 نفره مورد توافق همه اصولگرایان است



همبستگی:

مجلس به لایحه دوفوریتی دولت " نه " گفت

لایحه 5/1 میلیارد دلاری واردات بنزین در راه مجلس

البرادعی : نیاز به اقدامات پنهانی علیه تهران نیست



همشهری:

رئیس جمهوری در آستانه سفر به نیویورک: هیچ کس قادر نیست به ملت ایران ضربه بزند

افزایش 50 درصدی تراکم خودروها در اول مهر

در واکنش به پیشنهاد دولت مطرح شد، مخالفت مجلس با کاهش سن رای دهندگان



هدف واقتصاد:

اصلاح رفتار بانک ها با 19 دستورالعمل و آیین نامه ، مظاهری: تورم جایگزین سود بانکی می شود

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: رکورد ایران در تولید 100 میلیون تن محصول کشاورزی

رئیس هیئت عامل اوپک خبر داد: کاهش روزانه 700 هزار بشکه ذخایر مصرف کنندگان