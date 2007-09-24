استراتژی بازدارندگی ایران اسلامی؛ خط بطلان تاکتیک ضربه و گریز

رهبرمعظم انقلاب اسلامی در این خصوص، تصریح کردند: کسانی که تهدید می کنند بدانند و بفهمند که حمله به ایران به صورت "ضربه زدن و گریختن" ممکن نیست و هرکس تعرض کند، عواقب آن به شدت دامنش را خواهد گرفت.

به گزارش مهر، واقعیت این است که این سخن موجز رهبری، حاوی یک" استراتژی / بازدارندگی عمیق نظامی-سیاسی" است که مخاطب همزمان آن هم دوستان و هم دشمنان ایران اسلامی در منطقه و دنیا هستند.

بی تردید، یکی از اصول مهم استراتژی ، به دست گرفتن ابتکار عمل و "کشاندن حریف به زمین بازی مورد نظر" است، با نگاه دقیق تر به سخنان مهم رهبرمعظم انقلاب اسلامی درمی یابیم که فرمانده عالی کل قوا ازمقطع فعلی- یعنی زمانی که هنوز تهدیدات غرب، شکل روانی و ماهیت غیرفیزیکی دارد- "زمین واقعی بازی" را به غرب و آمریکا نشان می دهند و آن را از هم اکنون تعیین کرده اند.

بطلان تاکتیک "ضربه زدن و گریختن" از سوی رهبری، به این معنا است که میدان بازی و تقابل احتمالی ایران و آمریکا، آنگونه که غربی ها می خواهند و می پسندند "هوا-دریا" نیست، چون "ضربه زدن و گریختن" تاکتیکی است که صرفا در عملیات های "هوایی-موشکی" کاربرد دارد و البته غرب هم به خوبی می داند که نقطه قوت ایران، نیروی زمینی گسترده و جان برکف ارتش و سپاه و بسیج و نیروهای مردمی است

طرح بطلان تاکتیک "ضربه زدن و گریختن" ازسوی رهبری، به این معنا است که میدان بازی وتقابل احتمالی ایران و آمریکا، آنگونه که غربی ها می خواهند و می پسندند " هوا-دریا " نیست، چون "ضربه زدن و گریختن" تاکتیکی است که صرفا در عملیات های "هوایی-موشکی" کاربرد دارد و البته غرب هم به خوبی می داند که نقطه قوت ایران، نیروی زمینی گسترده و جان برکف ارتش و سپاه و بسیج و نیروهای مردمی است.

در واقع رهبر انقلاب با بیان همین جمله کوتاه و عمیق، به زیرکانه ترین شکل ممکن، از هم اکنون، یکی ازنقاط قوت نظامی آمریکا و غرب در تقابل احتمالی با ایران را خنثی و ناکارآمد می کنند، بنابراین اگرجنگ طلبان کاخ سفید، آنقدرعاقل باشند که بفهمند پاسخ ضربه هوایی از طرف ایران، یک جنگ زمینی و گسترده و به خطر افتادن منافع آمریکا در سراسر منطقه باشد، دست زدن به حماقت ها و فانتزی های نظامی هالیوودی خود را فراموش خواهند کرد.

از سوی دیگر، توجه به این نکته که نیروهای نظامی کشورمان در سالهای اخیر، به خوبی "رزم غیرکلاسیک" را آزموده اند( نمونه های آن را در مانور پیامبر اعظم(ص)، ضربت ذوالفقار و .. شاهد بودیم)، واقعیت قدرت نظامی ایران در نبرد زمینی را اثبات می کند، ضمن اینکه صاحبنظران نظامی به خوبی دریافته اند، جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر، به سرعت کاستی ها و عقب ماندگی ها در بخش "پدافند و آفند موشکی" خود را برطرف کرده است.

نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، نقطه ضعف تاریخی نیروهای مسلح در ایران (ساختار کلاسیک و کند) را به خوبی جبران کرده اند و به عبارت بهتر، امروز ارتش ایران این توان را یافته است که واحدهای زمینی و دریایی ارتش در هنگام لزوم، به یک نیروی "واکنش سریع عظیم" تبدیل شوند و مجددا به حالت اولیه و کلاسیک خود بازگردند.

یکی از تمرین های نظامی مهم که به خصوص نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در رزمایش های گذشته انجام داد،تشکیل فوری 1400 تیم عملیات ویژه در سراسر خط ساحلی جنوب بود، نیروهایی که با فرض از کار افتادن سامانه های مخابراتی، توان "کنترل و فرماندهی" دارند.

به گزارش مهر، اهمیت این موضوع وقتی معلوم می شود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دیگر بازوی نظامی ایران اسلامی هم ، استراتژی رزم نامتقارن که شباهت های زیادی با استراتژی رزم غیرکلاسیک دارد را از مدتها قبل در دستور کار خود قرار داده است، حضور وهماهنگی این دو سازمان رزم عظیم در کنار هم، فکر هرگونه تجاوز به آب و خاک ایران عزیز را از ذهن دشمنان می رباید و بی شک این بهترین نوع بازدارندگی -که از وظایف مهم نیروهای مسلح است- را برای کشور به ارمغان می آورد.