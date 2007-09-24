خودکفایی دفاعی از دستاوردهای برجسته دوران دفاع مقدس است

ناخدا یکم سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیروی دریایی ایران، 100درصد در زمینه های تعمیر، نگهداری، خرید امکانات مورد نیاز و آموزش وابسته به بیگانگان بود.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در خصوص دستیابی به تجهیزات دفاعی و نظامی گام های بلندی برداشته شده است.

موسوی اظهار داشت: عدم همکاری برخی کشورها و اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی از سوی دشمنان، موجب شد به سمت خودکفایی در ساخت و تجهیزات نظامی گام برداریم .

وی رسیدن به خوکفایی دفاعی را یکی از نعمت های بزرگ دوران دفاع مقدس دانست و یادآور شد: این خودکفایی مهر تاییدی بر سخن امام راحل است که فرمودند: " جنگ برای ما یک نعمت بود ".

این مسئول عنوان کرد: با تعاملی که بین مراکز صنعتی داخل کشور و مراکز دانشگاهی بود توانسیم قطعات مورد نیاز برای یگان های شناور سطحی، زیر سطحی و پروازی را تامین و جایگرین کنیم.

ناخدا یکم موسوی بیان داشت: این شجاعت در نیروی دریایی به وجود آمد که پا فراتر از این مرحله بگذارد و خوشبختانه امروز قادر هستیم یگان های رزمی در حد ناوشکن های کلاس پیکان سینای یک، دو و سه را در داخل کشور و استان گیلان طراحی و بسازیم.

وی ادامه داد: در بخش آموزش هم خوشبتخانه توانستیم علاوه برتامین پرسنل مورد نیاز خودمان به سایر ارگان های دریایی از قبیل، ناجا، سپاه پاسداران، بنادر، کشتیرانی و نفتکش را هم تا حدودی تامین کنیم.