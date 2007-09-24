سید مرتضی نبوی مسئول واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد وضعیت وحدت اصولگرایان را مناسب ارزیابی کرد و گفت: همه این تدارکات و تشکیل گروه 5+6 برای این است که اتفاق ریاست جمهوری و شوراهای شهر تکرار نشودو اصولگرایان با این فرمول مشخص و خوب به یک لیست واحد برسند.

اقبال مردم همچنان نسبت به اصولگرایان است

این فعال سیاسی اصولگرا در مورد اقبال مردم نسبت به اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم اظهار داشت: روندی که در جریان است نشان می دهد که اقبال عمومی به اصولگرایان وجود دارد.

وی افزود: دلیل آن هم این است که مردم در انتخابات های گذشته به اصولگرایان رای دادند و نوع افکار عمومی و نظرسنجی هایی که می شود حالی از آن است که همچنان مردم به اصولگرایان اقبال دارند.

علیه تاج زاده جریان سازی نکردیم

مدیر مسئول روزنامه رسالت که اخیرا به دلیل چاب بخشی از صحبتهای مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت در این روزنامه توسط برخی از رسانه های اصلاح طلب به جریان سازی علیه معاون سیاسی سابق وزارت کشور متهم شده است، این اتهام را به شدت تکذیب کرد.

نبوی تصریح کرد: روزنامه رسالت علیه آقای تاج زاده هیچگونه جریان سازی نکرده است و حتی ادبیات مطلبی هم که در حاشیه یکی از صفحات روزنامه نوشته شده بود را نمی پسندیدم و به سردبیرمان هم گفتم بهتر بود از این ادبیات استفاده نمی شد ، البته مطلبی هم که ما به نقل از یکی از سایتها در مورد حرفهای آقای تاج زاده در ارتباط با رئیس جمهور درج کرده بودیم توسط ایشان تکذیب شد و تکذیبه او هم در روزنامه چاپ شد.

اصلاح طلبان همیشه نسبت به رد صلاحیت های قانونی جوسازی راه می اندازند

مسئول واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین در ادامه گفتگوی خود با مهر در مورد وضعیت کنونی اصلاح طلبان اظهار داشت:آنها هم در حال حاضر تلاش دارند که بتوانند تا آنجایی که می توانند با هم هماهنگ باشند و پرقدرت وارد صحنه شوند و یک رقابت جدی را شکل بدهند.

وی در مورد دغدغه اصلاح طلبان در مورد رد صلاحیت ها نیز گفت:من در رابطه با رد صلاحیت پاسخگو نیستم، رد صلاحیت در صلاحیت دستگاه نظارتی و اجرایی است و قانون هم دارند و راههای اعتراض هم هست.

نبوی تاکید کرد:من در این جهت فکر می کنم فرقی که اصولا به طور کلی بین اصولگرایان و دوم خردادی ها هست، این است که آنها نسبت به نهادهای نظارتی و اجرایی از قبل همیشه سر و صدا راه می انداخته و می اندازند ، آنها در آستانه انتخابات جو سازی را شروع می کنند که اگر هم چند نفری با دلایل قانونی صلاحیتشان رد شد آن را به حساب مظلومیت خود بگذارند ، در حالی که مشابه آنها از طیف اصولگرایان هم صلاحیتشان رد می شود ولی از این طرف جار و جنجال و جوسازی برپا نمی شود یعنی این را قبول دارند که نهادهای اجرایی و نظارتی وظیفه خود را انجام می دهند.

با شکست اصلاح طلبان عمر سیاسی آنها تمام نمی شود

این فعال سیاسی اصولگرا از پیش بینی در مورد نتیجه انتخابات مجلس هشتم خودداری کرد و گفت:هر چه مردم بپسندند همان خیلی خوب است.

وی همچنین این تصور که با شکست اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو عمر سیاسی آنها تمام می شود را باطل دانست و تصریح کرد: با شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم به هیچ وجه عمر سیاسی آنها تمام نخواهد شد، به هر حال دنیای سیاسی پر است از این فراز و نشیب ها.

نبوی افزود:در کشورهای دیگر هم می بینیم یک جریانی مدتها سرکار است و ناگهان ورق برمی گردد اما عمر آن جریان سیاسی تمام نمی شود.

باید جریانی از دیدگاه اقتصادی کلان بر فعالیتهای اقتصادی دولت حاکم شود

مدیر مسئول روزنامه رسالت همچنین در مورد میزان محبوبیت رئیس جمهور بعد از گذشت دوسال،به مهر گفت: ارزیابی من این است که محبوبیت احمدی تژاد کمتر نشده بلکه ایشان در حقیقت با تلاش شبانه روزی خودش توانسته صداقتش را به مردم ثابت کند و به آنها ثابت کند که می خواهد کار شود و مشکلات مردم حل شود و این نیت خودش را توانسته منتقل کند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در این دو سال نظام با مواضع صریح رئیس جمهور در صحنه های خارجی کاملا موفق بوده و در حال حاضر ما جایگاه بسیار خوبی را در منطقه داریم و جایگاه ما در عرصه بین الملل ارتقا پیدا کرده، در صحنه های داخلی هم آقای احمدی نژاد اخیرا به مجلس گزارش داد.

سید مرتضی نبوی در پایان تاکید کرد: پروژه های رئیس جمهورهرچند که بخصوص در بخش عمرانی نسبت به گذشته چندین برابر افزایش پیدا کرده اما موجب رشد نقدینگی شده که باید بر این مجموعه فعالیتهای اقتصادی جریانی از نظر دیدگاه اقتصادی کلان حاکم شود که همه شاخصها بتواند رشد متناسب داشته باشد.