احمد وکیلیان: صرف همراهی با یک پژوهشگر حق و حقوقی برای کسی ایجاد نمی کند / طرح و ارائه قصه های توپوزقلی میرزا متعلق به "ساتن" است

احمد وکیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به ادعای کاظم سادات اشکوری مبنی بر زیرپا گذاشته شدن حقوق وی در چاپ کتاب "توپوزقلی میرزا" (قصه های ایرانی)، وی را فردی پیشکسوت در امر گردآوری قصه معرفی کرد و گفت: اگر مستشرقین نبودند بسیاری از جنبه های فرهنگی ما امروز از میان رفته و فراموش شده بود. ساتن هم مانند دیگر مستشرقین شیفته قصه های ایرانی شد و با هزینه خود برای گردآوری آنها اقدام کرد.

وی افزود: طرح جمع آوری قصه ها متعلق به ساتن بود. وی با مراجعه به مرکز مردم شناسی تنها از یک راهنما استفاده کرد. مرکز مردم شناسی آقای ساتن را دعوت نکرده بود و پولی هم به اونمی داد بلکه آقای اشکوری را مامور کرده بود تا او در ازای حقوقی که دریافت می کند تنها در مرکز ایران راهنمای ساتن باشد.

این محقق فرهنگ عامه ایران ادامه داد: ممکن است اشکوری کپی از نوارهای ساتن داشته باشد و یا مثلا در حین مصاحبه ها ضبطی هم همراه داشته باشد. اما اگر قرار باشد همه راهنماهایی که در نقاط دیگر ایران مثل خراسان و شیراز هم همراه ساتن بوده اند این طرح را متعلق به خود بدانند که نمی شود. ساتن به خاطر شوق زیاد مارزلف که از آلمان به اسکاتلند سفر کرده و به منزل او رفته بود بخشی از مدارک و مستندات قصه های ایرانی را به وی اهدا کرد و پس از فوت ساتن هم مارزلف بخشی از کتابخانه وی را که درباره قصه های ایرانی و فرهنگ عامیانه آن بود از همسر او خریداری کرد.

وکیلیان تصریح کرد: چرا در سال 74 که قصه های "مشدی گلین خانم" چاپ شد، اشکوری انگیزه کار روی بقیه قسمت ها را پیدا نکرد و معترض نشد؟ حال بعد از 10 سال این اتفاق افتاده است. من در این کار نوعی لجبازی می بینم که شایسته کار پژوهشی نیست. همه ما باید متحد شویم تا فرهنگمان را از انزوا درآوریم. چند سال پیش هم وقتی من در مصاحبه با کتاب هفته از کتاب "توپوزقلی میرزا" خبر دادم، اشکوری با من تماس گرفت و گفت: "الزامی ندارم به شما سند نشان دهم، همین که می گویم، کار را بگذارید کنار." من و مارزلف از او تقاضای ارائه سند کردیم ولی وی با همان لحن و به شیوه خود ادامه داد. من تاکید می کنم که طرح و بودجه و ارائه این کار همه متعلق به ساتن است و اوست که قصه های ایرانی را زنده کرده است. اگر کسی سندی دارد بیاورد. صرف همراهی با یک پژوهشگر حق و حقوقی برای کسی ایجاد نمی کند.

وی در پایان گفت: وقتی ما به قرارداد اشکوری با یک ناشر اعتراضی نمی کنیم، اشکوری هم اعتراضی نکند. چرا که یک سال بعد از قرارداد ما با ثالث او با ناشری به نام هزار کرمان قرارداد بست؛ در صورتی که قرارداد ما یک سال قبل از او بوده است. اگر اشکوری در کارش نظم و ترتیب داشت و آن را به موقع انجام می داد این مسائل پیش نمی آمد.

به گزارش مهر، کاظم سادات اشکوری که به تازگی کتاب "افسانه های برزرود" را وارد بازار کتاب کرده است نسبت به انتشار کتاب "قصه های ایرانی" (توپوزقلی میرزا) و آمدن بخشی از قصه ها در آن اعتراض کرده است.