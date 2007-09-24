انجمن کتابخانه های کهگیلویه و بویراحمد پای شهرداری های استان را به دادسرای دیوان محاسبات می کشاند

محمود شفیعی مدیر امور کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به واریز نشدن نیم درصد از درآمد شهرداری ها به انجمن کتابخانه های عمومی این استان، گفت: شهرداران تمامی شهرهای استان بابت بدهی های نیم درصدی شان تا پایان سال گذشته، تنها 21 میلیون و 500 هزار تومان پرداخت کرده اند، حال آنکه مانده بدهی آنها 125 میلیون تومان است که این موضوع در جلسه اخیر انجمن کتابخانه های عمومی استان مطرح شد و در این جلسه استاندار معاون عمرانی خود را مامور این پرونده کرد.

وی همچنین با اشاره به پیگیری های مدیریت امور کتابخانه های عمومی کهگیلویه و بویراحمد برای وصول این مبلغ از طریق دیوان محاسبات، افزود: مدیرکل دیوان محاسبات استان، استاندار را - به عنوان رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان - مکلف کرد که هرچه زودتر این مبلغ را وصول کند و در نامه مورخ 25 مرداد ماه خود به شهرداران این استان (یاسوج، دهدشت، گچساران، سی سخت، باشت، چرام، سوق، لنگه، لیچک، قلعه رئیسی، مارگون، لوداب و دیشموک) ضمن یادآوری لزوم اجرای بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه سال 86 کل کشور و نیز ماده 6 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور، از آنان خواست که حداکثر ظرف مدت 15 روز کل بدهی هایشان را به حساب انجمن واریز و نتیجه این کار را به همراه فیش های واریزی به اداره کل دیوان محاسبات استان ارائه کنند.

مدیر امور کتابخانه های عمومی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: در حال حاضر که 22 روز از اتمام این ضرب الاجل می گذرد، هنوز یک ریال از بابت نیم درصد به کتابخانه های استان اختصاص نیافته است.

شفیعی گفت: با توجه به تاکید مدیرکل دیوان محاسبات مبنی بر پیگیری پرونده شهرداری های استان از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور (در صوروت عدم پرداخت این بدهی ها) ما ناچاریم این پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات و حد اکثر تا چند روز دیگر به جریان بیندازیم و موضوع را پیگیری کنیم.