فعالیت شرکتهای امنیتی خارجی در عراق غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر،"هوشیار زیباری" وزیرامورخارجه عراق در گفتگو با روزنامه الخلیج با اشاره به این موضوع که فعالیتهای شرکتهای امنیتی خارجی درعراق از حمایت حقوقی بین المللی برخوردار است ، گفت: درحال حاضر این شرکتها درعراق فعالیت غیرقانونی دارند.

این درحالی است که اخیرا شرکت آمریکایی بلک واتر، در اقدامی غیر انسانی، به سوی تقریبا 10 نفراز شهروندان بیگناه عراقی تیراندازی کرد و همه آنان را قتل عام کرد.

درواکنش به این اقدام تجاوزکارانه شرکت "بلک واتر" ،نوری المالکی نخست وزیرعراق خواستار توقف فعالیتهای این شرکت در عراق شد. اما سرانجام نخست وزیرعراق با ادامه حضور این شرکت در عراق با این شرط که باید ماموریتهای خود را با دولت عراق هماهنگ کند، موافقت کرد.

وزیرامورخاجه عراق درادامه درپاسخ به پرسشی درباره خروج نظامیان آمریکایی ازعراق تصریح کرد: نیروهای آمریکایی درعراق باقی می مانند، اما حضورشان، همیشگی نیست.