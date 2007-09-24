سومین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم خراسان جنوبی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی شب گذشته در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، ایجاد فرصت استفاده از آثار مرتبط با قرآن، توسعه امر کتاب و کتابخوانی، کمک به علاقمندان اهل کتاب برای دستیابی به منابع جدید و بهره گیری ازفیوضات ماه رمضان را از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه در خراسان جنوبی بر شمرد.

حسین افضلیان با اشاره به این که کتب ارائه شده در نمایشگاه قرآن کریم خراسان جنوبی از 35 درصد تخفیف برای علاقه مندان برخوردار خواهد بود، اعلام کرد: بیش از 40 هزار جلد کتاب و محصولات قرآنی ناشرین برجسته کشوری در سومین نمایشگاه قرآنی خراسان جنوبی عرضه می شود.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از هشت بخش نشر مکتوب، نشر الکترونیک پژوهش و دانشگاه، هنرهای تجسمی، نهادها و مووسسات، محافل و مراسم قرآنی، کودک و نوجوان و محصولات فرهنگی تشکیل شده است.

افضلیان با اشاره به این که 9 هزار عنوان کتاب قرآنی در 52 غرفه این نمایشگاه عرضه شده است، یادآور شد: محصولات فرهنگی و قرآنی 31 ناشر، چهار نرم افزار و حدود 80 نمایندگی نشر در 35 غرفه نمایشگاه بزرگ قرآن کریم خراسان جنوبی در معرض دید علاقمندان است.