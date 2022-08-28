مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل در گفتو گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این پروژهها در مناطق مختلف استان و با مجموع اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومانی بهرهبرداری رسید و در کنار آن کلنگزنی طرحها و پروژههای مختلفی را در این ایام شاهد بودیم.
حسن محمدی ادیب به افتتاح مدرسه شهید مرتضی فخرزاده در اردبیل اشاره کرد و گفت: این واحد آموزشی ۶ کلاسه در کنار آزمایشگاه و کارگاه اجرایی شده و در ۸۰۰ متر مربع و با محوطهسازی تحویل آموزش و پرورش شد که برای احداث این مدرسه هفت میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
وی تصریح کرد: در برخی از مناطق شهر اردبیل به ویژه شهرکهای جدیدالاحداث با کمبود فضای آموزشی روبهرو هستیم که به نظر میرسد سازندگان شهرکها در توسعه فضای آموزشی و فرهنگی با غفلت و بیتوجهی روبهرو شدند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل ضرورت توجه متولیان شهرکهای مسکونی را به ساخت و ساز فضاهای آموزشی و فرهنگی یادآور شد و افزود: باید به قوانین مصوب در این حوزه گردن بنهیم و متولیان اصلی شهرکها در احداث مدرسه و فضاهای آموزشی، خدماتی و رفاهی سعی و تلاش خود را انجام دهند.
محمدی ادیب با بیان اینکه در برخی از مناطق شهر اردبیل به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب معضلات و آسیبهای اجتماعی و فرهنگی را شاهد هستیم، خاطرنشان کرد: باید مسئولان و متولیان امر در این زمینه به دنبال راهکار درست و مناسب باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: از محل محرومیتزدایی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای احداث مدرسه ۶ کلاسه شهید فخرزاده میراشرف اردبیل هزینه شده و قطعاً با تأمین اعتبارات سعی بر این است تا پروژههای مدرسهسازی با سرعت بیشتری به انجام برسد.
محمدی ادیب به افتتاح آموزشگاه شهید سردار سلیمانی در مشگینشهر اشاره کرد و ادامه داد: این آموزشگاه که در منطقه حسنعلی دره توسط راه و شهرسازی و از محل اعتبارات محرومیتزدایی احداث شده بیش از ۵۲ میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.
وی بیان کرد: با بهرهبرداری از این مدرسه در یکی از مناطق محروم شهرستان مشگین امیدواریم کمبود فضای آموزشی در این منطقه برطرف شده و تحصیل مناسبی را در سال تحصیلی پیش رو شاهد باشیم.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: سازمان بازآفرینی شهری از ردیف اعتبارات خود احداث چنین مجموعههایی را در مناطق محروم پیشبینی کرده و سعی بر این است تا این پروژهها زمینه و بستر توسعهای مطلوب را فراهم کند.
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