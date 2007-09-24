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۲ مهر ۱۳۸۶، ۸:۵۶

سازمان بازرسی کل کشور: مخابرات 10 روزه باید تعرفه SMS را کاهش دهد

سازمان بازرسی کل کشور: مخابرات 10 روزه باید تعرفه SMS را کاهش دهد

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیشنهاد این سازمان برای کاهش تعرفه فعلی ارسال پیام کوتاه، گفت: گزارش‌ها و پیشنهادات سازمان بازرسی برای کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی الزام آور است و مسئولان ذیربط باید نسبت به انجام این پیشنهادات اقدام کنند.

ولی الله خبره در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات مسئولان شرکت مخابران ایران مبنی بر اینکه در حال حاضر برنامه‌ای برای کاهش نرخ پیام های کوتاه (پیامک) نداریم، گفت: به موجب ماده 10 قانون سازمان بازرسی کل کشور پس از ارسال پیشنهاد این سازمان برای دستگاه های دولتی برای اصلاح در مورد موضوعی، مسئولان سازمان ذیربط موظف هستند از تاریخ دریافت گزارش حداکثر ظرف 10 روز عملیات اجرایی برای انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش سازمان بازرسی کل کشور را به عمل آورند و نتیجه اقدامات خود را به سازمان اعلام کنند.

وی افزود: به موجب همین ماده، سازمان بازرسی کل کشور نیز مکلف است تا حصول نتیجه نهایی، موضوع را پیگیری کند، بنابراین در مورد موضوع کاهش هزینه ارسال پیام کوتاه نیز واحد پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اقدام خواهد کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سئوال که آیا گزارش ها و پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرا هم دارد؟ گفت: ضمانت اجرایی صریحی در قانون ذکر نشده اما به طور معمول پیشنهادات سازمان بازرسی از سوی نهادها و سازمان های دولتی عملیاتی می شود.
کد مطلب 557548

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