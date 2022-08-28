به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری در پایان مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک در جمع خبرنگاران گفت: آنچه در ٤.٥ سال گذشته دنبال کردیم به چند اصل متکی بود، اصل اول که در روز اول و امروز که روز آخر است روی آن تاکید دارم، اصل وفاق و همدلی است. با شناختی که از برادرم خسروی وفا دارم این مسیر ادامه پیدا می کند.

وی ادامه داد: نکته دوم که روی آن تاکید دارم اینکه ورزش جسم و روح را همزمان دارد، جسم‌ ورزش همان سکه و سکو است اما روح آن جنبه معنوی و پهلوانی دارد.

صالحی امیری تصریح کرد: نکته سوم که به آن اعتقاد دارم اینکه مجموعه زیادی از اهالی ورزش، به بنده لطف داشتند. از الطاف همه عزیزان تشکر می کنم.

وی افزود: حضور خسروی وفا بار را از روی دوش من برداشت، تشکر می کنم که با وجود همه مشکلات پیشنهاد من و وزیر را پذیرفت و وارد انتخابات شد، حتما با حضور وی آینده روشنی پیش روی کمیته ملی المپیک است.

رئیس گذشته کمیته ملی المپیک در پایان تاکید کرد: شخصا نسبت به آینده کمیته خوش بینم، قطعا با حضور فعال وزیر ورزش و محمود خسروی وفا روزهای خوبی داریم.