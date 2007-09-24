  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۷

80 درصد افراد چاق به دیابت نوع 2 مبتلا می شوند

80 درصد افراد چاق به دیابت نوع 2 مبتلا می شوند

یک متخصص غدد گفت: وزن زیاد و چاقی، از مهم ترین عوامل ابتلا به دیابت نوع 2 است.

دکتر مسعود نواصرزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: البته دیابت نوع 2 در افراد لاغر به خصوص سالمندان و افرادی که سابقه خانوادگی دیابت دارند نیز، می تواند رخ دهد.

وی تصریح کرد: در 80 درصد موارد ابتلا به دیابت نوع 2، در افراد چاق ایجاد می شود. زیرا، هرچه بافت چربی در فرد بیشتر باشد، سلولها مقاومت بیشتری به انسولین پیدا می کنند.

به گفته این متخصص غدد؛ هرچه فعالیت بدنی کمتر باشد، خطر ابتلا به دیابت نوع 2 بیشتر است.

نواصرزاده افزود: خطر ابتلا به دیابت نوع 2، با بالا رفتن سن افزایش می یابد. به خصوص در سنین بالاتر از 45 سالگی که افزایش سن باعث کاهش توده عضلانی، کم تحرکی و افزایش وزن می شود.

این متخصص غدد با عنوان این مطلب که دیابت نوع 2 یکی از بیماریهای خاموش تلقی می شود که ممکن است سالها از وجود آن مطلع نباشیم، اظهار داشت: مطالعات نشان می دهد 7 تا 10 درصد جمعیت کشور مبتلا به دیابت یا در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند.

کد مطلب 557551

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها