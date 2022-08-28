دولت سیزدهم با تمام توان سعی در برطرف کردن مشکلات دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اعلایی در جلسه دیدار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین با مدیران ستادی استانداری اظهار داشت: دولت سیزدهم با اولویت گذاری مسائل و مشکلات کشور، به دنبال برطرف کردن این مشکلات است که خوشبختانه تا به امروز هم نتایج مطلوبی حاصل شده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد با توجه به اقدامات دولت سیزدهم بارقه امید به تحول و تغییر به نفع مردم در بین مردم ایجاد شده و امیدواریم در ایام آتی، کشور به سمت ثبات اقتصادی و ورود به موضوعات اجتماعی و فرهنگی و ارتقا جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین المللی اتفاق برود.

اعلایی گفت: در عرصه‌های بین المللی، اتفاقاتی که در تعاملات بین المللی و صیانت از منافع مردم و حفظ اقتدار در سطح دنیا رقم می‌خورد، مناسب‌تر از گذشته است و جمهوری اسلامی ایران امروز با بسیاری از کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ دنیا در حال تعامل است.

استاندار قزوین اضافه کرد: در موضوعات اقتصادی، کشور به صورت تقریبی شرایط بهتری را پیدا می‌کند و کاهش وابستگی به مباحث استراتژیک تأمین غذا، روند نزولی تورم نقطه به نقطه در دو ماه اخیر و بهبود روند فروش نفت مصداق‌های امیدوار کننده بهبود اوضاع هستند.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: البته همچنان کشور با مسائل و چالش‌های متعددی روبرو است ولی دولت سیزدهم با تمام توان خود سعی در برطرف کردن مشکلات دارد.

وی افزود: در کنار تمامی سیاست‌های کلان کشوری، مجموعه مدیریتی استان قزوین در استان برنامه ریزی های متعددی را کرده‌اند و در انتصاب مدیران سعی شده افرادی انتخاب شوند که در کنار سلامت و اقناع مردم مبنی بر اینکه منافع مردم را دنبال می‌کند، رفتارهای جسورانه داشته باشند.

نماینده عالی دولت در استان اضافه کرد: مدیران دولت، مشهور به سلامت، وفاداری و دلسوزی هستند البته نباید امکان غلبه نفس را نادیده بگیریم و به این موضوع باید دقت داشته باشیم ولی نباید در روند پیشرفت حساسیت بیش از حد به خرج داد.

استاندار قزوین اظهار داشت: با توجه به شأن معنوی و مقبول نماینده ولی فقیه در استان، همراهی ایشان در این مسیر به ما کمک می‌کند و می‌تواند پشتگرمی مدیران برای جسارت در تصمیم گیری باشد.