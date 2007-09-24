درباره تصویب قطعنامه ضد ایرانی خوش بین نیستم / موافق استفاده از گزینه نظامی علیه ایران نیستم

به گزارش خبرگزاری مهر، "نیکلا سارکوزی" در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفت : موضوع هسته ای ایران، مهمترین مسئله سیاست خارجی فرانسه است و من هرگز موافق استفاده از گزینه نظامی برای حل پرونده هسته ای ایران نیستم.

رئیس جمهوری فرانسه افزود: موضع فرانسه در قبال ایران مشخص است ؛ ایران نباید به سلاح هسته ای دست پیدا کند و این کار را می توان با مذاکره و اعمال تحریمهای سنگین و همچنین وارد کردن فشار بر تهران انجام داد.

وی درباره سخنان "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا درباره ایران که می گوید : "تمام گزینه ها روی میز است" گفت: این سخن من نیست و من نمی توانم درباره آن صحبت کنم.

سخنان سارکوزی درباره ایران با سخنان چندی پیش "برنارد کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه که از احتمال حمله به ایران سخن رانده بود، کاملا متفاوت است ؛ رئیس جمهور فرانسه در ادامه این مصاحبه به تمایل کوشنر برای سفر به ایران اشاره کرد و گفت : گمان نمی کنم مقدمات این کار آماده شده باشد و ما می توانیم درباره این مسئله در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت کنیم.

رئیس جمهوری فرانسه افزود: برنامه ای برای دیدار با "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ندارم.

سارکوزی در ادامه باردیگر با حمایت از اقدامات آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صدور قطعنامه جدید علیه ایران، در عین حال به مخالفت برخی کشورهای اروپایی با اقدامات یکجانبه واشنگتن و پاریس اعتراف کرد و گفت : ممکن است تلاشهای آمریکا برای صدور قطعنامه جدید علیه ایران و افزایش فشارهای اقتصادی بر تهران به نتیجه نرسد چون برخی از کشورهای اروپایی این اقدام را یک اقدام یک جانبه توصیف کرده اند، اما من خود شخصا از شرکتهای فرانسوی خواسته ام تا روابط خود با ایران را قطع کنند.

سارکوزی به صراحت اعلام کرد که از شرکتهای توتال و گاز فرانسه درخواست کرده تا از انعقاد قراردادهای جدید با ایران خودداری کنند و به بانکهای فرانسوی نیز اعلام کرده که معاملات خود با ایران را قطع کنند.

بر خلاف ادعاهای واهی مقامهای غربی، جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است که برنامه هسته ای صلح آمیز خود را تنها با هدف دستیابی به انرژی هسته ای دنبال می کند و هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیست، زیرا این امر برخلاف اصول سیاسی و دینی آن است و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تاکید کرده است، هیچ مدرکی دال بر انحراف این برنامه از مسیر صلح آمیز وجود ندارد.



کشورهای غربی و در راس آن آمریکا، انگلیس و فرانسه با وجود تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر عدم انحراف در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران از مسیر صلح آمیز و پایبندی کشورمان به تمام مقررات و قوانین بین المللی در زمینه استفاده از انرژی هسته ای و با وجود توافق اخیر ایران و آژانس درباره حل مسائل باقی مانده،همچنان به اقدامات تنش آفرین خود ادامه می دهند تا نشان دهند تنها چیزی که برای آنها اهمیت دارد، منصرف شدن ملت ودولت ایران ازحقوق مسلم هسته ای آنهاست و آنها هیچ ارزشی برای جایگاه آژانس در حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای تهران قائل نیستند.