دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به کلیه دانشگاههای ساحلی کشور ابلاغ کرده است تا با الگویی که توسط دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار عملی شده است اقدام به دایر کردن سینمای ساحلی کنند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم اضافه کرد: راه اندازی سینماهای ساحلی هزینه خاصی ندارد و با تراکم شن ساحلی در قسمتی از ساحل، یک پرده، سکو و جایگاه های صندلی فضا سازی آن صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه طرح سینماهای دانشجویی می تواند در دانشگاههای غیر ساحلی نیز اجرا شود، یادآور شد: این سینماها می توانند در فضاهای باز دایر شوند. محوطه خوابگاههای دانشجویی بهترین مکان برای دایر شدن سینماهای دانشجویی است و در پوشش فرهنگی اوقات دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی بسیار موثر است.

اسلامی از پیشنهاد وزارت علوم به وزارت ارشاد جهت کاری مشترک برای ساخت سالن های سینمایی کوچک 100 نفره در خوابگاههای دانشجویی خبر داد و گفت : نتیجه ارزیابی های وزارت ارشاد این شد که اعتبار لازم برای همکاری در ساخت سالن های سینمایی دانشجویی را ندارند.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: اکنون مقرر شده است تا وزارت علوم و وزارت ارشاد یکی از بانک ها را درگیر این طرح کند و با فراهم شدن اعتبارات لازم این طرح در دانشگاه های کشور پیگیری شود و به عنوان یک حرکت فرهنگی ماندگار برای دانشگاهها به یادگار بماند.

وی با تاکید بر استفاده از امکانات نهادهای شهری در تجهیز فرهنگی خوابگاههای دانشجویی گفت: اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز تفاهم نامه همکاری دارد که بر اساس آن مقرر شده است تا چند سالن سینمایی 100 نفره دانشجویی در دانشگاههای مختلف ساخته شود.

وی افزود: شهرداری در افزایش تجهیزات فرهنگی شهر نقش ایفا می کند، لذا به شهرداری تهران پیشنهاد شده است تا بخشی از این رسالت فرهنگی خود را در قالب ساخت سالن سینمایی دانشجویی انجام دهند.