مهندس جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : بیشترین شلوغی را در ایستگاه های صادقیه، کرج، امام خمینی، علم و صنعت و شریف داشته ایم ، اما پیش بینی می کنیم بعد از ماه رمضان شاهد شلوغی اصلی ایستگاه های مترو باشیم.

وی تصریح کرد: روز اول مهرماه نمی تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی وضعیت باشد چراکه با توجه به تغییر ساعات کار در ماه رمضان و انجام کمتر سفرها، میزان سفرهای انجام شده در حالت عادی قرار ندارد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران افزود: معمولا در ماه رمضان بسیاری از سفرها حذف می شود و پس اتمام این ماه و با تغییر ساعات کار، از اول آبان ماه می توان ارزیابی دقیقی از وضعیت مترو انجام داد.

وی ، با اشاره به اجرای طرح جدید بلیط های مترو تصریح کرد: از آنجایی که اغلب دانش آموزان و دانشجویان از بلیطهای اعتباری استفاده می کنند و در هفته اول مهرماه نیز هزینه سفرهای آنان رایگان است مشکل خاصی را در این زمینه نداشته ایم.