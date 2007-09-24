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۲ مهر ۱۳۸۶، ۹:۱۱

ساماندهی بورس خارج از کشور رشته های علوم پزشکی

ساماندهی بورس خارج از کشور رشته های علوم پزشکی

رئیس مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت از ساماندهی بورس خارج از کشور برای رشته های علوم پزشکی و تدوین آئین نامه مربوط به خبر داد.

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این آئین نامه که به منظور ساماندهی بورس خارج از کشور برای رشته های علوم پزشکی در حال تدوین است، به اختیارات دانشگاه ها نگاه ویژه ای شده است.

رئیس مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت گفت: در این ساماندهی هماهنگی بیشتری با دانشگاه ها در اعطای بورس خارج از کشور انجام می گیرد.

وی یاد آور شد: در طرح جدید اختیارات بیشتری به دانشگاه ها داده خواهد شد تا برای اعزام دانشجویان تحصیلات تکمیلی تصمیم گیری کنند.

حسن زاده خاطرنشان کرد: دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس نیاز خود افراد را معرفی می کنند و پس از آن برنامه ریزی برای اعزام آن دانشجویان به دوره های تکمیلی در خارج از کشور انجام می گیرد.

کد مطلب 557567

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