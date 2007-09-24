20 درصد دانشجویان هر دانشگاه بیمه خدمات درمانی می شوند

مهرداد فولادی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : طبق مصوبه هیئت وزیران 50 درصد حق بیمه دانشجویان توسط دانشگاه پرداخت می شود و صندوق رفاه دانشجویان نیز مابقی حق بیمه را برای دانشجویانی که تحت پوشش بیمه پدر و مادر نیستند پرداخت می کند.

وی اظهار داشت : صندوق رفاه تا سقف 20 درصد کل دانشجویان هر دانشگاه را تحت پوشش قرار می دهد که این تعداد برابر با متقاضیان هر دانشگاه برای دریافت بیمه است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: این بیمه مانند بیمه خدمات درمانی کارمندان دولت است و شامل خدمات بستری، بیمارستانی، دارویی و جراحی می شود.

وی با بیان اینکه این بیمه می تواند پس از فارغ التحصیلی نیز تمدید شود اظهار داشت: دانشجویان پس از فارغ التحصیلی می توانند از این بیمه به صورت خویش فرما استفاده کنند. در غیر این صورت باید نسبت به ارائه دفترچه به دانشگاه و تسویه حساب اقدام کنند.