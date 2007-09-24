مسابقه طراحی یادمان شهدای سردشت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمد علی دانشی راد معاون مهندسی و امور یادمان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در این باره گفت: فراخوان مسابقه طراحی یادمان شهدای سردشت از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز و تا نیمه اول شهریور ادامه داشت و علی رغم تبلیغات محدودی که در داخل کشور و سایت های اینترنتی صورت گرفت بیش از 110 طرح واثر ارزشمند از هنرمندان و طراحان متعهد داخلی و خارجی به دبیرخانه مسابقه رسید.

دانشی راد با بیان اینکه به تمامی شرکت کنندگان لوح یاد بود اهداء خواهد شد، افزود: پیش از داوری نهایی آثار رسیده، پنج طرح برگزیده ، انتخاب و اعلام خواهد شد و امتیاز ساخت و اجرای طرح در صورت احراز توانایی لازم به برترین طرح تعلق می گیرد.

گفتنی است؛ شهر سردشت اولین شهر مسکونی جهان است که در هفتم تیرماه 1366 توسط رژیم بعثی عراق مورد حملات هوایی و بمباران شیمیایی قرار گرفت و هنوز پس از گذشت سال ها آثار زخم و تاول ها، جسم و جان مردم این شهر را آزار می دهد.