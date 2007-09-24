یک دایناسور دیگر پردار شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، از مدتها قبل دانشمندان کشف کرده بودند که بسیاری از دایناسورها دارای پر بوده اند. در این راستا به تازگی گروهی از دیرینه شناسان موزه تاریخ طبیعی آمریکا در نیویورک و موزه تاریخ طبیعی میدانی در شیکاگو کشف کرده اند که این پوشش تزئینی حتی گونه دایناسور "ولوسیراپتور" را هم زیبا می کرده است.

"ولوسیراپتور" درحقیقت یک گونه از دایناسورهای دوره کرتاسه است. قد این دایناسور بیشتر از یک متر و نیم نبوده و وزن آن در حدود 15 کیلوگرم بوده است.

این دانشمندان با بررسی بقایای فسیلی این دایناسور که در سال 1998 در مغولستان پیدا شده بود، کشف کردند که این گونه پردار بوده است.

در حقیقت این دیرینه شناسان در بقایای فسیلی استخوان های این دایناسور، منفذهایی را کشف کردند که محل اتصال پر به استخوان بوده است.

در این خصوص آلن تورن سرپرست این تیم که نتایج بررسی های خود را در تازه ترین شماره مجله ساینس منتشر کرده است، توضیح داد:" هرچند فقدان این منفذها لزوما به این معنی نیست که یک دایناسور پر نداشته است، اما کشف این منافذ روی استخوان های دایناسور "ولوسیراپتور" نشان می دهد که این جانور بطور حتم پر داشته است. در حدود 10 سال از کشف بقایای فسیلی این جانور می گذرد، اما تاکنون دانشمندان به این منافذ توجه نکرده بودند."

"ولوسیراپتور" باوجود برخورداری از پر، توانایی پرواز نداشته است و این پرها تنها می توانستند یک عملکرد تزئینی، کنترل دما، وسیله کمکی برای انجام حرکت های سریع و محافظت از لانه و تخم ها را داشته باشند.