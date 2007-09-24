آغاز سال تحصیلی دانشگاهی و معضل تکراری کمبود خوابگاه

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر علوم سال گذشته در مراسم خیرین خوابگاه ساز با تأکید و تشویق هر چه بیشتر خیرین به خوابگاه سازی یادآور شد: 40 درصد دانشجویان کشور متقاضی خوابگاه هستند که بیشتر آنها را دانشجویان دختر تشکیل می دهند.

دکتر زاهدی آرامش وزارت علوم را در تأمین فضای خوابگاهی برای همه متقاضیان به ویژه دانشجویان دختر دانست.

دکتر محمود ملاباشی - معاون دانشجویی وزارت علوم نیز چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 400 هزار دانشجو در دانشگاه های دولتی حضور دارند، گفت: 300 هزار دانشجو متقاضی خوابگاه هستند که برای نیمی از آنها خوابگاه نداریم.

وی خاطر نشان کرد: 10 درصد در سال تحصیلی جدید به جمعیت خوابگاهی دانشگاهها اضافه می شود. در نیمسال گذشته حدود 154 هزار دانشجو خوابگاهی بودند و در نیمسال اول سال تحصیلی جدید 170 هزار دانشجوی خوابگاهی خواهیم داشت.

معاون دانشجویی وزیر علوم با بیان اینکه بینم خوابگاه های استاندارد و خوابگاههایی که تنها برای گذراندن شب مناسب هستند تفاوت بسیاری قایل شد و گفت : اولین رسالت ما این است که خوابگاههای دانشجویی را از نظر امکانات به یکدیگر و به حداقل ها نزدیک کنیم و خوابگاههایی که از حداقل امکانات نیز برخوردار نیستند را تجهیز کنیم.

وی همچنین از توسعه فضاهای خوابگاهی در 8 دانشگاه کشور خبر داد و به مهر گفت: این توسعه فضاهای خوابگاهی در قالب بهرداری از ساختمان های نیمه تمام در نیمسال اول سال تحصیلی جدید است، البته برخی از آنها قبل از سال تحصیلی جدید به بهره برداری می رسند.

معاون دانشجویی وزیر علوم درباره بحث هایی نظیر استفاده اصطلاحاتی مانند خانه دانشجویی به جای خوابگاه دانشجویی در وزارت علوم به مهر گفت: استفاده از اصطلاح خانه دانشجویی برای مکانی که جمعی از دانشجویان با یکدیگر در آنم زندگی می کنند مناسب نیست. خانه دانشجویی، یک خانه انفرادی را تداعی می کند و اصولا برطرف کردن نیازهای دانشجو در یک مجتمع خوابگاهی با رفع نیازها در یک سوئیت بسیار متفاوت است.

از سوی دیگر آرش قندچی مدیرکل طرح های عمرانی وزارت علوم افزایش فضای خوابگاهی در سال جدید تحصیلی را 25 هزار متر مربع در کل کشور عنوان و خاطر نشان کرد:35 میلیارد تومان از مبلغ 50 میلیارد تومانی که برای خوابگاه سازی در وزارت علوم، وزارت بهداشت و آموزش و پرورش توسط ریاست جمهوری درنظر گرفته شده است، به وزات علوم اختصاص یافت

البته به گفته وی اعتبار اهدایی که توسط ریاست جمهوری به امر خوابگاه اختصاص پیدا می کند تنها برای ساخت خوابگاه های جدید و اتمام پروژه های خوابگاهی استان ها هزینه می شود و تجهیز و تعمیر را در بر نمی گیرد.

بدین ترتیب با توجه به اینکه این اعتبارات تنها برای ساخت و احداث خوابگاه و به تازگی ابلاغ شده است، در سال جاری اتفاق خاصی در مورد ساخت خوابگاه به وسیله این اعتبار نمی افتد و به گفته قندچی تغییر وضعیت خوابگاه ها با اعتبارات جدید حداقل 2 سال زمان لازم دارد.

مدیر کل طرح های عمرانی وزارت علوم همچنین از 30 میلیارد تومان دیگر که از سوی ریاست جمهوری به دانشگاه ها اختصاص می یابد خبر داد و پیش بینی کرد از این اعتبار 20 میلیارد تومان به دانشگاه های وزارت علوم اختصاص یابد.

مهدی کلانتری مدیر درآمد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نیز 484 خوابگاه دانشجویی کشور را نیاز به بازسازی دانست و به مهر گفت: 72 خوابگاه موجود در دانشگاههای کشور خودگردان، 44 خوابگاه استیجاری و بقیه ملکی هستند.

وی با بیان اینکه خوابگاه های موجود از نظر امکانات در حد مطلوب نیستند، گفت: بر اساس میانگین هر 7 نفر در خوابگاه های کشور دارای یک یخچال و هر 45 نفر دارای یک تلویزیون هستند.

مدیر درآمد صندوق رفاه دانشجویان ابراز امیدواری کرد: صندوق رفاه بتواند برای هر 4 نفر یک یخچال و هر 22 نفر یک تلویزیون تهیه کند.

دکتر عباس مسجدی دبیر شورای فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت که سرپرستی حوزه خوابگاه های دانشجویی را نیز بر عهده دارد، نیز از کمبود 300 هزار مترمربع فضای خوابگاهی استاندارد برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد.

وی یاد آور شد: بر اساس استانداردهای تعریف شده از سوی سازمان مدیریت سابق برای فضای خوابگاهی، دانشگاه های علوم پزشکی باید دارای 900 هزار مترمربع فضا باشند که به دلیل وجود تنها 600 هزار مترمربع در وضعیت موجود، این دانشگاه ها با کمبود 300 هزار مترمربع فضای خوابگاهی استاندارد روبرو هستند.

دبیر شورای فرهنگی وزارت بهداشت تمام سعی مدیران دانشجویی وزارت بهداشت را در آستانه سال تحصیلی جدید رفع نیاز خوابگاهی دانشجویان جدید الورود دانست و تأکید کرد: پوشش خوابگاهی دانشگاه های علوم پزشکی در سال تحصیلی جدید صددرصد نیست اما به ناچار برای رفع این معضل با تراکم در خوابگاهها مواجه می شویم.