به گزارش خبرنگار مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح دوشنبه در خصوص تاکید رئیس قوه قضائیه برای «تشکیل ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک ضابطین» در نشست «بررسی راهکارهای مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم از جمله سرقت‌های خشن» به اقدامات انجام شده در این زمینه پرداخت و گفت: دادگستری کل استان البرز در سال ۱۳۹۹ با هدف پیشگیری و مقابله با جرایم مهم و خاص از جمله سرقت‌های خشن و کاهش وقوع آن در استان برنامه‌های متعددی را در دستور کار قرار داد که منتهی به تشکیل «قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز» شد.

اهداف ایجاد قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز اهداف ایجاد این قرارگاه را که با همکاری نیروی انتظامی استان تشکیل شد را برشمرد و افزود: این قرارگاه با دو محور، فعالیت خود را آغاز کرد که محور و اولویت اول مقابله قاطع و بازدارنده با کلیه «جرایم خشن» از قبیل سرقت‌های مسلحانه، سرقت به عنف و مقرون به آزار و زنجیره‌ای، جرایم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل و هرگونه تجاوز و آدم ربایی و جرایم مخل آسایش عمومی از قبیل نزاع و درگیری خیابانی، مزاحمت برای نوامیس، تهدید و قدرت نمایی با هرنوع اسلحه سرد و گرم بود و محور دوم نیز هماهنگی در اجرای طرح‌های ارتقا آسایش عمومی و امنیت اجتماعی از قبیل جمع آوری معتادان متجاهر، خرده فروشان مواد مخدر و مقابله با مزاحمین نوامیس و اطفال را شامل می‌شود.

تشکیل شعب ویژه

وی اضافه کرد: جهت رسیدگی سریع، قاطع و بازدارنده به این نوع جرایم، شعب ویژه‌ای در همه دادسراها، دادگاه‌های بدوی اعم از کیفری دو، کیفری یک و انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان تشکیل گردید و یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان به عنوان معاون پیگیری پرونده‌های خاص و دبیر قرارگاه مذکور منصوب و معاونت مذکور تمامی اقدامات را پس از تشکیل پرونده در مرجع انتظامی و دادگستری کل استان از دادسراها، دادگاه‌ها تا اجرای احکام، به صورت ویژه پیگیری می‌کند.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با برشمردن دستاوردهای این قرارگاه در محورهای یاد شده به برخی از مصادیق ملموس آن اشاره کرد و گفت: رسیدگی و صدور احکام اعدام متهمان پرونده سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در کرج و اجرای آن در سریع‌ترین زمان ممکن قانونی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، رصد و انتظام بخشی به اعطای مرخصی و نهادهای ارفاقی برای محکومان جرایم خشن و رساندن آن به حداقل ممکن با تدوین و ابلاغ شیوه نامه اجرایی، کاهش ۲۱ درصدی سرقت‌های به عنف و خشن، کاهش ۳ درصدی سرقت‌های خرد با اقدامات مشترک دادگستری کل و نیروی انتظامی استان در سال ۱۴۰۰ از جمله این دستاوردها بوده است.

ایجاد قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان البرز

وی ایجاد قرارگاه تخصصی «پیشگیری و مقابله با سرقت استان البرز» توسط مجموعه قضائی و انتظامی استان البرز به منظور کاهش وقوع جرم سرقت در استان را دیگر اقدام مهم در این زمینه دانست و متذکر شد: هرچند بخشی از اهداف و وظایف «قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص» به حوزه سرقت اختصاص داشت اما با توجه به ضرورت تمرکز مستقل در حوزه انواع سرقت‌ها، نیاز به اقدامات ویژه‌تر بود که «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان البرز» در خرداد سال جاری در راستای اجرای رهنمودهای ۱۵ گانه رئیس قوه قضائیه ایجاد شد.

کاهش ۷۹ درصدی سرقت‌های خشن در سال جاری

فاضلی هریکندی با اشاره به روند کاهشی آمار سرقت در استان گفت: سرقت‌های مسلحانه به میزان ۷۹ درصد در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش قابل توجه داشته استو همچنین شاهد کاهش ۶ درصدی سرقت‌های خرد از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و نیز ارتقا جایگاه استان البرز از رتبه هشتم کشوری در سال ۱۳۹۸ به لحاظ تشکیل پرونده سرقت به ازای جمعیت به رتبه نوزدهم در میان استان‌ها در سال ۱۴۰۰ بودیم که از نتایج اتخاذ تدابیر سختگیرانه در خصوص جرایم مذکور و از دستاوردهای ایجاد دو قرارگاه است که امیدواریم با حفظ این روند تا پایان سال جاری کاهش وقوع سرقت برای مردم استان ملموس‌تر شود.