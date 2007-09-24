مربی تیم ملی تکواندو قبل ازسفر به انگلستان و حضور در رقابتهای انتخابی المپیک ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهرافزود: تمامی برنامه های تیم ملی که از قبل طراحی شده بود به طور کامل و دقیق اجرا شده است و هم اکنون هم ساعی و هم یوسف کرمی در بهترین وضعیت خود قرار دارند و امیدوار هستیم تلاش 3 ماهه ما با کسب هر دو سهمیه نتیجه دهد.

وی در مورد شرایط هادی ساعی گفت: هادی خیلی خوب تمرین کرده و در بهترین شرایط بدنی قرار دارد. اومصمم است تا در انگلستان از تمام مدالهای خود به نحو احسن دفاع کند و اگر شرایط خاص و غیرمنتظره ای اتفاق نیافتد بهترین مبارزات خود را در این رقابتها به نمایش خواهد گذاشت.

مربی تیم ملی همچنین در مورد یوسف کرمی گفت: کسب مدال طلای دانشجویان جهان روحیه و انگیزه کرمی را دوچندان افزایش داده است و او نیزبا پشت سرگذاشتن تمرینات سخت و فشرده به آمادگی مطلوب دست پیدا کرده است و مصمم است تا در منچستربا کسب عنوان قهرمانی سهمیه المپیک را کسب کند.

مجید افلاکی دربخش دیگری از سخنان خود گفت: اردوهای بسیار خوب و منظمی را پشت سرگذاشتیم. کادرفنی یک لحظه تیم را رها نکرد و به طور شبانه روزی در خدمت این نفرات بود و امیدوارم که با کسب هر دو سهمیه نتیجه تلاش های خود را بگیریم.

وی درپایان گفت: جا دارد ازتمامی کسانی که ما را آماده سازی تیم ملی یاری دادند به خصوص مرتضی بهرامی نژاد پزشک تیم ، ملی پوشانی که در این مدت حضوری فعال و چشمگیر در تمرینات داشته، جمشید عظیمی که بحث امور اداری و پشتیبانی تیم را دنبال می کرد تشکر و قدردانی نمایم.