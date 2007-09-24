مجید پارسانیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سپردن اتمام کار احداث سیلوهای ناتمام دولت به بخش خصوصی گفت: برای پیگیری این کار، کارگروهی از 2ماه قبل مشغول به کار شده که براساس کار کارشناسی آن، تمامی دارایی های غیرجاری شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران که قابل واگذاری به بخش خصوصی است را احصاء کند.

وی تصریح کرد: محل های ذخیره سازی غلات در شرکت بازرگانی دولتی ایران دارای منشاء مالکیت های متفاوت بوده و در شرایط حقوقی متفاوتی نیز قرار دارد. به نحوی که از نظر مالکیت بر زمین و نوع مالکیت، در فضاهایی قرار گرفته اند که با فضاهای اداری شرکت یک سند واحد دارند و باید تفکیک سازی شوند.

به گفته پارسانیا، کارگروه مذکور در حال انجام کار فشرده ای برای واگذاری سیلوهای شرکت بازرگانی دولتی ایران است که اولین خروجی آن نیز تا پایان مهرماه اعلام می شود.

معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: براساس این خروجی مشخص خواهد شد که چه تعداد واحد نگهداری گندم در اختیار وزارت بازرگانی است که بر این اساس، آنها را به روش خاص خود که احتمالا مزایده خواهد بود، به متقاضیان واگذار می کنیم.

پارسانیا گفت: دولت امکان دیگری نیز به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران داده تا بتواند از محل فروش برخی از واحدهای مذکور، به ساخت سیلوهای در حال احداث سرعت بخشد؛ چراکه توقف کارگاه نیز خسارت خاص خود را داشته و برای نگهداری گندم به بهترین نحو، این فضاها باید هرچه زودتر به بهره برداری رسند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از آغاز اولین فراخوان واگذاری واحدهای نگهداری گندم و غلات شرکت متبوعش در مهرماه طی یک اطلاعیه عمومی خبرداد.