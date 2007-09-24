متد جدید آزمایش تشخیص سریع بیماری آنفولانزای پرندگان ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه مهندسی زیستی و نانوتکتولوژی سنگاپور که نتایج بررسی های خود را در مجله "نیچر پزشکی" منتشر کرده اند، این آزمایش تشخیص سریع بیماری کشنده آنفولانزای پرندگان را ارائه کردند.

این آزمایش تشخیص برپایه ذرات "ابر مغناطیس" استوار شده است و در کمتر از 30 دقیقه ژنوم ویروس H5N1 را تصفیه و تکثیر می کند.

این آزمایش علاوه بر این ویروس می تواند ویروس هایی چون هپاتیت و "اچ آی وی" را هم تصفیه و تکثیر کند. برای انجام آزمایش تشخیص آنفولانزای پرندگان کافی است که یک تامپون را وارد نای بیمار کرد. این درحالی است که برای آزمایش ویروس های آلوده کننده دیگر می توان از خون و ادرار نیز استفاده کرد.

درصورتی که بیماری از راه انتقال انسان به انسان سرایت کرده باشد، به کمک این آزمایش تشخیص می توان در کمترین زمان، بسرعت و بسیار اقتصادی بیماری را در مراحل اولیه تشخیص داد.

به گفته این محققان، ذراتی که مغناطیسی می شوند و این ویژگی را حفظ می کنند، تنها در یک میدان مغناطیسی خارجی مثل نیروهای مغناطیسی وجود دارند. درفرایند این آزمایش، ژنوم ویروسی (RNA) ایزوله، تصفیه، پیش تمرکز 50 هزار درصد و به PCR منتقل می شود.

PCR، متدی است که در مورد تکثیر Dna و Rna از آن استفاده می شود.

بنابراین گزارش، بیماری آنفولانزای پرندگان در آغاز "آنفولانزای مرغی" نامیده شد. چراکه اولین موارد مبتلا به این بیماری در بازارهای مرغ جنوب شرقی آسیا مشاهده شد.

در آگوست 1997 ویروس نوع A H5N1 برای اولین بار به انسان سرایت کرد و در پاییز همان سال به 18 نفر آسیب رساند که پنج نفر از این بیماران جان خود را از دست دادند.

در مدت این 10 سال 322 نفر به این بیماری مبتلا شده اند که از این تعداد 195 بیمار مرده اند.