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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۰۰

مراسم گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد خراسان جنوبی برگزار می شود

مراسم گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد خراسان جنوبی برگزار می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرعامل ستاد دیه خراسان جنوبی از برگزاری سومین مراسم جشن گلریزان به منظور آزاد سازی زندانیان دیه و جرایم غیر عمد این استان خبر داد.

محمود امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهار داشت: این مراسم ویژه آزادی زندانیان دیه در زندان های خراسان جنوبی است و ساعت سه امروز در محل تالار میلاد بیرجند برگزار می شود.

وی افزود: این سومین جشن گلریزانی است که در استان خراسان جنوبی برگزار می شود و در سال های گذشته استقبال از آن بسیار خوب بوده است به نحوی که سال گذشته 36 زندانی جرایم غیر عمد این استان از زندان آزاد شدند.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی یادآور شد: در حال حاضر 74زندانی جرایم غیر عمد در زندان های این استان به سر می برند که برای آزادی این تعداد یک میلیارد و 800 میلیون تومان نیاز است.

امینی خاطر نشان کرد: کمک های خیرین به جشن گلریزان به زندانیان تصادف جرحی، مهریه، دیه غیرعمد، ورشکستگان و فریب خوردگان کلاهبرداران تعلق می گیرد و متهمان سابقه دار نمی توانند از این کمک ها بهره مند شوند.

وی از عموم خیرین دعوت کرد در این مراسم معنوی و بانشاط حضور یابند و در روزهای پر فیض ماه مبارک رمضان دل خانواده هایی را که عزیزی در بند دارند شاد نمایند.

شماره حساب 21256بانک ملی شعبه طالقانی بیرجند برای جمع آوری از کمک های نقدی خیرین به ستاد دیه خراسان جنوبی است.

کد مطلب 557595

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