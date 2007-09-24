"زمستان است" بیشترین بخت را برای موفقیت در اسکار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در خبرها آمده که کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای شرکت در اسکار در مرحله اول هشت فیلم را برای نمایندگی ایران در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان اسکار هشتادم برگزید. این هشت فیلم عبارتند از "تقاطع" ابوالحسن داودی، "پاداش سکوت" مازیار میری، "جایی در دوردست" خسرو معصومی، "خون‌بازی" رخشان بنی‌اعتماد و محسن عبدالوهاب، "زمستان است" رفیع پیتز، "شب بخیر فرمانده" انسیه شاه‌حسینی، "میم مثل مادر" مرحوم رسول ملاقلی‌پور و "وقتی همه خواب بودند" فریدون حسن‌پور.

در این فهرست هشت فیلمی کمیته انتخاب متشکل از امیر اسفندیاری، محمد بزرگ نیا، کمال تبریزی، مجتبی راعی، محمدرضا سکوت، علیرضا شجاع‌نوری، رسول صدرعاملی، تقی علیقلی‌زاده و اکبر نبوی، نزدیکترین گزینه به بهترین انتخاب برای حضور موفق در اسکار، فیلم "زمستان است" رفیع پیتز است که به چرایی این انتخاب و معیارهای مناسبی که این فیلم در اختیار دارد، می پردازیم.

زمستان است

ارزیابی کارشناسان، سینماگران و تحلیلگران حاکی از این است که آنچه موفقیت یک فیلم غیرانگلیسی زبان در اسکار و بخت حضور آن را در فهرست نامزدهای پنجگانه این رشته بالا می برد بیش از هر چیز وجود یک پخش کننده موفق خارجی است. البته کارشناسان خودی هم بر این وجه صحه گذاشته و در صحبت هایی که سال گذشته بر سر رفتن یا نرفتن فیلم "کافه ترانزیت" با خبرگزاری مهر داشتند این مهم را مد نظر قرار دادند.

وجه دیگری که بخت یک فیلم خارجی را برای حضور در فهرست پنج فیلم غیرانگلیسی زبان بالا می برد سرشناس بودن کارگردان است که طبیعتاً حضورهای بین المللی این فیلمساز وجهی است که از دل همین نکته بیرون می آید. مسلماً فیلمساز خارجی در اسکار و جهان سرشناس می شود که حضور بین المللی گسترده ای داشته و در عین حال این حضور همراه با موفقیت، تأثیرگذاری و کسب نتایجی قابل توجه باشد.

این گونه است که در واقع بدون آنکه فیلمساز حتی تلاشی برای حضورهای بین المللی مختلف داشته باشد، فیلم راه ورود خود را به دنیای بیرون باز می کند. این درست همان جمله ای است که بازیگر اول فیلم ترکیه ای "تقوی" که به عنوان نماینده این کشور به اسکار معرفی شده در اظهار نظری بیان کرد: "معلوم می شود که فیلم حرف خودش را درست بیان می کند. در واقع فیلم است که ما را دنبال خود می کشاند."

البته باید به این نکته توجه داشت که حضور خودجوش و گسترده یک فیلم در جشنواره های معتبر جهانی وجهی متفاوت از حضور اجباری فیلم هایی است که فیلمساز فیلم به دست سراغ بی اعتبارترین جشنواره های موجود می رود تا با حضور فیلمش در یک بخش جنبی لابد اعتباری برای فیلم و خود کسب کند و در انتها فهرست بلندبالای حضور جهانی خود را کامل کند.

تولید چند ملیتی و مشارکت خارجی ها هم از وجوهی است که برآمده از معیارهای اشاره شده و به نوعی تکمیل کننده آنهاست. بعد از چنین مواردی وجوه مضمونی و بومی ـ ملی یک فیلم و نسبت آن با فرهنگ یک کشور مورد توجه قرار می گیرد. هر چقدر یک فیلم بتواند نسبتی مستقیم تر با معیارهای بومی ـ ملی یک فرهنگ داشته باشد در واقع تکیه گاهی به محکمی قدمت یک فرهنگ دارد و به منزله یک شناسنامه تصویری از اعتباری خاص برخوردار می شود.

چرا "زمستان است" از این فهرست هشت تایی مناسبترین گزینه است؟ لازم است کلیدهای اشاره شده برای موفقیت یک فیلم غیرانگلیسی زبان در اسکار را روی این فیلم خاص امتحان کنیم. "زمستان است" فیلمی است با تهیه کنندگی شرکت فرانسوی سلولوئید دریمز که در عین حال پخش جهانی این فیلم را هم بر عهده دارد. مسئولیت پخش سینمایی و دی وی دی این فیلم در کشورهای مختلف را شرکت های مختلفی برعهده دارند مانند آرتیفیشال آی در بریتانیا و ...

"زمستان است" در کشورهای مختلفی اکران شده و در جشنواره های معتبری هم شرکت و جوایزی دریافت کرده است. این فیلم در جشنواره فیلم برلین سال 2006 نامزد خرس طلایی شده، در جشنواره پالم اسپرینگز آمریکا در سال 2007 جایزه بزرگ هیئت داوران را در بخش "صداهای جدید، نگاههای جدید" دریافت کرده، در جشنواره وایادولید اسپانیا در سال 2006 جایزه بهترین صدابردار و کارگردان را برده و نامزد بهترین فیلم هم بوده و در جشنواره آرت فیلم اسلوواکی سال 2007 هم جایزه هیئت داوران را گرفته است.

این فیلم از بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر هم موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری و صدابرداری شده است. رفیع پیتز کارگردان فیلم هم چهره شناخته شده ای در سینمای فرانسه و تحصیلکرده این کشور است. از وجه مضمونی "زمستان است" نقطه تلاقی سه هنرمند برجسته ایرانی محمود دولت آبادی (نویسنده داستان "سفر")، مهدی اخوان ثالث (شاعر قطعه "زمستان است") و محمدرضا شجریان (خواننده) است.

نقطه تلاقی سه شخصیت برجسته هنر ادبیات، شعر و موسیقی ایران بر بستر روایت تصویری که می کوشد با انتخاب زبان تصویری خاص، جغرافیا و مکان نامعلوم، مفهوم جهانی عشق را بین انسان های ناآشنا به تصویر بکشد. با بازشناسایی این معیارهای تعریف شده در فیلم "زمستان است" این فرضیه به اثبات می رسد که از این فهرست هشت فیلمی "زمستان است" مناسبترین گزینه برای انتخاب است.

حضور "زمستان است" در بازار فیلم کن و جشنواره‌های فیلم کارلووی واری، ملبورن، لوکارنو، ادینبورگ، سئول، وین، رم، سائوپولو، استکهلم، دبی، روتردام، بوینوس آیرس، سیاتل و لس آنجلس را هم به تمام مزایای این فیلم بیفزایید تا مشخص شود "زمستان است" در مقایسه با هفت فیلم دیگر چه بختی برای موفقیت احتمالی در اسکار هشتادم دارد.