تقدیر از مجله کمان با حضور شهردار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله کمان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین مطبوعاتی است که در حوزه فرهنگ و هنر پایداری در طول 10 سال منتشر شده و نقش به سزایی در شکل گیری فرهنگ پایداری در نسل بعد از جنگ داشته است.

مراسم بزرگداشت این مجله از ساعت 16 روز چهارشنبه چهارم مهر در فرهنگسرای دانشجو برگزار می شود و طی آن از برخی افراد موثر در ادبیات پایداری و نشریه کمان چون مرتضی سرهنگی، هدایت الله بهبودی، کورش پارسانژاد و احد گودرزیانی تقدیر می شود.

فرهنگسرای دانشجو در خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان 21، بوستان شفق واقع است.