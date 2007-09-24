شخصیت های باغ تلو نیاز به درونکاوی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست علی سلیمی نویسنده و منتقد در سخنانی با اشاره به کارنامه داستانی مجید قیصری، گفت: قیصری را شاید بتوان تنها نویسنده ای دانست که به طور تخصصی به "جنگ" می پردازد که اتفاقاً این راه را با کتابی به نام "صلح" آغاز کرد و در ادامه نیز داستان های کوتاهی چاپ کرد که در ابتدا در صحنه های جنگی می گذشت اما بعدها کم کم به فضاهای شهری کشیده شد.

قیصری با "باغ تلو" نگاهی جدید و در عین حال تلخ را تجربه کرده است

وی درباره فضای جدیدترین رمان قیصری "باغ تلو" نیز گفت: این رمان مکمل کارهای قبلی قیصری محسوب می شود که به آدم هایی که از جنگ برگشته اند و اینک می خواهند همانند بقیه شهروندان در میان مردم زندگی کنند، می پردازد. این کار در پرونده داستان نویسی قیصری اتفاقی جدید و متفاوت است و در واقع می توان نگاه اخیر او را نگاهی تلخ معرفی کرد که نویسندگان دیگر همراه او نیز در این برهه به این نوع نگاه رسیده اند.

سپس فتح الله بی نیاز نویسنده و منتقد ادبی با اشاره به جایگاه و ویژگی های راوی رمان "باغ تلو" خاطرنشان کرد: راوی این رمان آدم روان پریشی است، تفرق گفتار هم کم ندارد و از این لحاظ خیلی هم قابل اعتماد نیست اما ابله هم نیست. قیصری در این رمان یک نفر از شخصیت ها را به عنوان راوی انتخاب کرده که این در نوع خود جدید و کاری مدرنیستی ولی متضمن درون نگری است؛ چرا که اگر درون شخصیت ها کاویده نشود، بار ذهنی داستان کم می شود.

وی افزود: وقتی راوی این رمان اول شخص است بسیار مشکل بتوان درباره آن درون نگری کرد البته از این گونه خاص می توان به رمان "نیوتوچکا" اثر داستایوفسکی و یا "از چشم غربی" کنراد اشاره کرد که به خوبی توانسته اند این نقش را برای راوی پرداخت کنند. اما قیصری آن قدرها که باید راوی این شخصیت ها را برای ما درون کاوی نمی کند و این یکی از نقص های جدی باغ تلو است.

شخصیت های "باغ تلو" درون کاوی نشده اند

بی نیاز رمان قیصری را یک تراژدی توصیف کرد و گفت: انگیزه شخصیت های رمان از اعمالشان شکافته نشده است حال آنکه انگیزه در هر داستانی، فصل مشترک ساختار (پلات) با داستان (قصه) است و از این نظر هم می توان نقدهای جدی به این رمان وارد کرد. انگیزه ها رخداد به وجود می آورند و باید انگیزه رخدادهای این داستان از دیدگاه راوی مشخص می شد.

در ادامه خسرو باباخانی از منتقدان ادبی در سخنانی تصریح کرد: ملموس بودن شخصیت پدر و باورپذیری اش برای من، پاسخ بسیاری از علت و معلول ها را داده است؛ یعنی اگر مرضیه (از شخصیت های محوری داستان) جبهه هم نمی رفت و به شهر دورتری می رفت، باز این اتفاق برایش می افتاد؛ چرا که پدر او آدم مردسالاری است و اصلاً حاضر نیست بچه هایش قدمی در راه برآورده کردن کوچکترین خواسته هایشان بردارند.

وی در ادامه تحلیل شخصیت های رمان باغ تلو، افزود: مادر در این داستان بسیار منفعل است و اوج این انفعال زمانی است که به باغ می آید. برخی شخصیت ها در داستان آن قدر پر رنگ شده اند که بقیه در فرآیند داستان گم شده اند. از سوی دیگر برخی شخصیت ها از جمله "آقا منصور" در قصه هیچ نقشی ندارند و اصلاً زائدند و در واقع مرضیه، پدر و راوی شخصیت های اصلی باغ تلو هستند.

پرداختن به سوژه هایی مانند "مرضیه" در مملکت ما تحریم شده است

باباخانی همچنین انتخاب چنین سوژه ای (سرگذشت مرضیه) را ویژگی رمان قیصری برشمرد و گفت: در مملکت ما پرداختن به این سوژه ها تحریم شده است؛ واقعاً برخورد ما با دختری - دختر خودمان - که تازه از جبهه برمی گردد چگونه است؟ از دید ما او نباید به جبهه برود اما دختر همسایه مان مشکلی ندارد که برود!

وی پایان بندی رمان باغ تلو را نیز ضعیف توصیف کرد و گفت: انتظار چنین پایان بندی را از قیصری نداشتم و با آن مشکل دارم.

احمد شاکری داستان نویس نیز در بررسی این رمان گفت: نکته ای که از این اثر می شود برداشت کرد "تیرگی" است. ما بدون در نظر گرفتن انتظارمان از انسان مورد نظر خود نمی توانیم وارد نقد کتاب شویم چرا که تمامی تصمیم گیری های شخصیت های داستان پاسخ دادن به باورهاست و از این جهت به عقیده من نقد، نقد یک جهان بینی است.

وی با بیان انواع تیرگی های درون یک داستان و انتظارات و نتایج متصور از آنها، افزود: راوی "باغ تلو" جلال است و اگر جای او را با هر کدام دیگر از شخصیت های داستان عوض کنیم، کل انتظاراتمان از داستان تغییر می کند و اساساً اگر تیرگی صفت راوی باشد، این به این معناست که ما از ذهنیت تیره راوی با جهان او ارتباط برقرار می کنیم. به هر حال سوال اساسی این است که آیا تیرگی ویژگی واقعیت است یا نه؟ یعنی واقعیت بیرون هم این گونه هست یا نه؟

تیرگی، نخستین برداشت از فضای حاکم بر "باغ تلو" است

شاکری در پاسخ به این پرسش خود که چرا روایت داستان باغ تلو به دست جلال افتاده است، گفت: جلال تنها کسی است که می تواند درجه تیرگی را تا بالاترین حدش بالا ببرد و پایان بندی به تلخ ترین وجهی صورت گیرد که برادری خواهر تنی خودش را بکشد.

این نویسنده در ادامه سخنانش، دختر و کم حرف بودن شخصیت اصلی (مرضیه) و اینکه او تاثیری در سرنوشت خود ندارد و نیز موضوع جنگی رمان را از ویژگی های فضای تیره داستان برشمرد و اضافه کرد: ما در باغ تلو و در تعیین اینکه چه امری تیره است یا نیست، به جلال بسنده نمی کنیم اما با این وجود جلال راوی است و ما ملاک دیگری غیر از او برای این تیرگی نداریم. سرنوشتی که در باغ تلو رقم می خورد گریبان سه شخصیت را می گیرد؛ دختر، خانواده و جامعه ای که این گونه به زن تهمت می زند.

این نویسنده دفاع مقدس سپس به ارزش های معنوی این داستان پرداخت و گفت: چیزی که ملاک ارزشگذاری است تشخیص تضاد میان باورهای عقلانی و ایمانی است. ما حاضریم برای باورهایمان جانمان را هم بدهیم؛ پرسش های اصلی اینهاست؛ مرضیه چرا رفت به جنگ؟ اگر جنگ ما درست باشد، پس مرضیه کار زیبایی کرده و کار زیبا را نباید نازیبا نشان داد.