کارگردان مجموعه تلویزیونی "راه بی‌پایان" درباره پذیرش تولید این کار به خبرنگار مهر گفت: "وقتی فیلمنامه را خواندم تقابل تولید و تجارت بود. خودم یک بازنویسی نهایی انجام دادم که یک سال طول کشید و فیلمنامه هم تفاوت اساسی کرد. اگر فقط می‌خواستیم به مسائل اقتصادی و اجتماعی بپردازیم، برای بیننده کسالت بار بود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم بخش عاطفی قصه را پررنگ کنیم و در دل این بخش به مسئله تولید هم بپردازیم."

همایون اسعدیان درباره تغییرات شخصیت‌ها در هنگام بازنویسی توضیح داد: "کاراکترهایی مثل مینا خواهر منصور یا نقش گلی اضافه شدند، حتی برخی شخصیت‌ها به گونه‌ای دیگر پرداخت شدند. فیلمنامه اولیه هم که مصطفی عزیزی تهیه‌کننده کار نوشته بود درباره جوانی بود که موتورهای پمپ کشاورزی می‌ساخت، اما بعد که علیرضا بذرافشان و مهدی شیرزاد فیلمنامه را نوشتند، پمپ‌ها به پروتز تغییر کرد. خودم نیز در بازنویسی تغییرات زیادی دادم."

وی درباره اینکه چرا کمتر به گذشته شخصیت کامران در این مجموعه پرداخته شده، گفت: "ما تلاش کردیم تمام شخصیت‌ها شناسنامه‌دار باشند، به همین دلیل در شخصیت‌پردازی سعی کردیم شخصیت‌ها ذره ذره برای مخاطب باز شود تا جذابیت کار از دست نرود، حتی تا قسمت آخر که کار ضبط می‌شد مشغول اصلاحاتی در شخصیت‌ها بودیم. فکر می‌کنم شخصیت کامران هم بنا به ظرفیت فیلمنامه پرداخت شده است."

اسعدیان درباره اینکه چرا گریم کاراکترهایی چون غزل، اکبر یا ... در فلاش بک‌هایی که از گذشته آنها نشان داده می‌شود با الان آنها تفاوت چندانی ندارد، گفت: "ضعف‌های "راه بی‌پایان" را قبول دارم، حتی در شخصیت‌پردازی یا ضبط برخی سکانس‌ها که می‌توانست به گونه‌ای دیگر انجام شود. در مجموع تصور می‌کنم با وجود برخی نقاط ضعف، اما نقاط مثبت کار خیلی قوی‌تر است. تلاش کردیم کار آبرومندی تهیه کنیم تا هم برای مخاطب عام و هم خاص جذاب باشد. در کل کم فروشی نکردیم."

کارگردان "راه بی‌پایان" درباره ترکیب بازیگران حرفه‌ای و جوانان کم تجربه توضیح داد: "اتفاقاً در ابتدا برای نقش کاراکترهای جوان قصه هم قصد داشتیم از بازیگران حرفه‌ای استفاده کنیم، اما متاسفانه مقدور نشد. بهره بردن از بازیگرانی که کمتر شناخته شده بودند نیز ریسک بود، اما نتیجه قابل قبولی برای این مجموعه گرفتم و حالا که به کار نگاه می‌کنم از حضور این بازیگران راضی ام."