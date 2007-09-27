افراد در هنگام عصبانیت از جویدن آدامس پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، بررسی ها نشان می دهد ، برخی افراد تصور می کنند جویدن آدامس به آرامش و برطرف کردن استرس آنان کمک می کند اما چنانچه به طور مکرر و با شدت بیشتری در هنگام عصبانیت آدامس بجوند ، این امر باعث بروز مشکلاتی در فک و مفصل گیجگاهی شان می شود.

جویدن با شدت زیاد ممکن است باعث خستگی و درد در فک شود. همچنین ممکن است مفصل فک یا مفصل گیجگاهی - فکی دچار صدمه و فشار شود همچنین این عارضه باعث درد در سر و گردن و ناراحتی در باز و بسته ‌کردن فک نیز خواهد شد.

به همین دلیل افرادی که چنین می کنند پس از فروکش کردن عصبانیت متوجه درد فک می شوند بدون اینکه بدانند علت آن جویدن آدامس با فشار و شدت زیاد در هنگام عصبانیت است.

محققان توصیه کرده اند، افراد در هنگام عصبانیت دندانهای خود را نیز روی هم قرار ندهند زیرا در این شرایط به طور ناخودآگاه باز هم فشار زیادی به فک خود وارد می کنند.

