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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۴۱

مارادونا از مربی رئال مادرید حمایت کرد

مارادونا از مربی رئال مادرید حمایت کرد

دیه گو مارادونا حضور برند شوستر در تیم فوتبال رئال مادرید را اتفاق مثبتی برای این تیم برشمرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترایبل فوتبال، مارادونا در خصوص شوستر اظهار داشت: من می خواستم او را به بوکا بیاورم. ما با هم صحبت کردیم و در آستانه عملی شدن این تصمیم بودیم اما شوستر به قولش پایبند است و از آنجا که با ختافه قرارداد داشت حاضر به حضور در بوکا نشد.

وی افزود: به نظر من شما چنانچه به گذشته این مربی نگاه کنید متوجه می شوید که او یک کاربلد است و با رئال مادرید حتما به یک مربی بزرگ بدل خواهد شد.

تیم فوتبال رئال مادرید در پایان هفته چهارم رقابت های لالیگا با 10 امتیاز صدرنشین است.

کد مطلب 557620

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