مارادونا از مربی رئال مادرید حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترایبل فوتبال، مارادونا در خصوص شوستر اظهار داشت: من می خواستم او را به بوکا بیاورم. ما با هم صحبت کردیم و در آستانه عملی شدن این تصمیم بودیم اما شوستر به قولش پایبند است و از آنجا که با ختافه قرارداد داشت حاضر به حضور در بوکا نشد.

وی افزود: به نظر من شما چنانچه به گذشته این مربی نگاه کنید متوجه می شوید که او یک کاربلد است و با رئال مادرید حتما به یک مربی بزرگ بدل خواهد شد.

تیم فوتبال رئال مادرید در پایان هفته چهارم رقابت های لالیگا با 10 امتیاز صدرنشین است.