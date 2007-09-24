همایش روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی در دانشگاه آزاد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی جامعه نگر در زمینه کودکان استثنایی، شناخت ویژگیهای کودکان استثنایی، ترویج علمی نگرش های مثبت و واقعی نسبت به کودکان استثنایی و ارتقاء سطح دانش متخصصان و دست اندرکاران ( مربیان ، معلمان و ... )، تبادل اطلاعات علمی - پژوهشی روز میان گروه های علمی ومراکز مشاوره کودکان و سازمان های ذیربط، شناخت نیازهای ابزاری موثر در رشته و تعامل مناسب با محیط و ارتباط تکنولوژی و ایجاد ذهنیت مناسب در جهت تولید و گسترش امکانات کودکان استثنایی اهداف این همایش به شمار می آیند.

داوطلبان شرکت در این همایش می توانند چکیده و اصل مقاله های خود را حداکثر تا پانزدهم مهرماه به دبیرخانه واقع در دانشکده دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال کنند.

این همایش 28 و 29 آذرماه سال جاری با مشارکت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ، انجمن روانشناسی ایران ، انجمن علمی کودکان استثنایی ایران ، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و سازمان بهزیستی کشور برگزار می شود .