به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی محمد نجار وزیر دفاع که صبح امروز در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه صنعتی مالک اشتر و بهره برداری از مخازن سوخت انعطاف پذیر بالگرد در دانشگاه مالک اشتر سخن می گفت، اظهار داشت: استکبار جهانی امروز از این دانش نوین در بخش های مختلف از جمله جنگ نظامی و تبلیغاتی برای مقابله با جهان اسلام استفاده می کند، آن هم به اسم خلاء سلاح جهانی و دموکراسی.

وی با اشاره به شرایط منطقه و حضور آمریکا در خاورمیانه گفت: هدف اصلی آمریکا از حضور در منطقه به خصوص در عراق به دلیل انرژی و از آن مهمتر تامین امنیت رژیم صهیونیستی است زیرا دشمن می داند امت اسلامی امروز آمادگی آن را دارد تا الگویی خود را به سایر جهانیان نیز صادر کند.

سردار نجار که در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه صنعتی مالک اشتر و بهره برداری از مخازن انعطاف پذیر سوخت بالگرد و سونار سه بعدی که در این دانشگاه طراحی و تولید شده، سخن می گفت، خطاب به اساتید و دانشجویان این دانشگاه اظهار داشت: بحمدالله امروز دانشگاه مالک اشتر با تکیه بر تجارب ارزشمند دفاع مقدس و به کارگیری اساتید مجرب و استعدادهای خلاق جوان ، قله های پیچیده فن آوری نظامی را یکی پس از دیگری فتح می کند.

وی با بیان اینکه دستاوردهای علمی این دانشگاه علاوه بر بخش دفاعی بر توسعه و پیشرفت کشور در سایر زمینه ها بسیار موثر و کارگشا بوده است، ابراز امیدواری کرد این روند در سال تحصیلی جدید باید از شتاب بیشتری برخوردار شود.

وزیر دفاع ابراز امیدواری کرد که سال تحصیلی جدید سال خلق فناوری های جدید در حوزه نانو تکنولوژی و ابزار هوشمند باشد.

وی اظهار داشت: باید بر تکیه بر توان علمی این دانشگاه روند پشتیبانی از نیروهای مسلح از شکل سنتی آن کاملا خارج و نیروهای مسلح به ابزار کاملا جدید، پیشرفته و بومی برای دفاع از کشور مجهز شوند که نقش این دانشگاه در این چارچوب بسیار تعیین کننده است.

سردار نجار در پایان ابراز امیدواری کرد که با همت و تلاش مسئولان، اساتید و دانشجویان این دانشگاه، پشتوانه تحقیقاتی نیروهای مسلح روز به روز از بالندگی و توان بیشتری برخوردار شود.

گفتنی است، مخازن سوخت انعطاف پذیر بالگرد که توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع طراحی و ساخته شده در 9 نوع مختلف برای هواپیماها، بالگرد، انواع موشک، تانک ها و نگهداری و حمل و نقل سوخت به کار می رود.

این مخازن سوخت با توجه به دامنه طبیعی عملیات بالگردها در گشت های پلیسی، امدادی، عملیات جنگی و پشتیبانی، لوجستیکی در ارتفاع نسبتا کم و جلوگیری از خطر آسیب پذیری و آتش گیری بالگردها نقش بسزایی دارد. این مخازن در مدل های خود بند و خودبند موضعی تولید می شود.

همچنین سونار فعال سه بعدی یک سونار رنگی دیجیتال است که می تواند در زوایای افقی، عمومی معین و دقت جا روی تعیین شده به دنبال اهداف مختلف بگردد. این اهداف بسته با فاصله آنها از سونار می تواند مین ها، مواضع طبیعی زیر سطحی، شناورهای سطحی و ... باشد.