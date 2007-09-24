یادمان آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شب گذشته با حضور دانشجویان جدید الورود و خانواده های آنها در دانشکده پزشکی، برگزار شد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به قدمت 70 ساله دانشگاه تهران و حضور دانشجویان نخبه در این دانشگاه، گفت: هر ساله حدود 70 تا 80 درصد رتبه های برتر کنکور سراسری این دانشگاه را برای تحصیل خود انتخاب می کنند.

دکتر باقر لاریجانی افزود: دانشگاه تهران از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان نماد آموزش عالی نامیده شده است و هم اکنون نیز این دانشگاه با حضور حدود یک هزار و 300 استاد و 400 استاد بازنشسته را به عنوان بخشی از افتخارات 70 ساله خود می داند. حضور اساتیدی همچون دکتر قریب و سایر اساتید برجسته در این دانشگاه، بخش عمده ای از تاریخ این دانشگاه را تشکیل می دهند.

وی وجود 16 واحد درمانی، 9 دانشکده، 40 مرکز تحقیقاتی و چاپ 16 مجله علوم پزشکی و دارا بودن 37 درصد رتبه های برتر دانش آموختگان رشته های تخصصی و فوق تخصصی را بخش دیگری از سرآمدی دانشگاه علوم پزشکی تهران برشمرد و گفت: این دانشگاه تنها دانشگاه علوم پزشکی کشور است که در سایت نمایه بین المللی ISI به صورت مکرر ذکر می شود.

لاریجانی از اعطای گرانت های آموزشی و پژوهشی به دانشجویان خبر داد و گفت: 100 گرانت آموزشی و 100 گرانت پژوهشی برای دانشجویان جدید الورود و سایر دانشجویان از طریق مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه اختصاص یافته است.

در ادامه مراسم یادمان آغاز سال تحصیلی، دکتر حسین کشاورز - معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تعداد دانشجویان این دانشگاه خاطرنشان کرد: حدود 9 هزار دانشجو در رشته های مختلف با بیش از 150 برنامه آموزشی و یک هزار و 260 عضو هیئت علمی در این دانشگاه حضور دارند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران بیشترین تعداد استاد را در کل کشور دارا است و علاوه بر حضور رتبه های برتر کنکور سراسری در این دانشگاه، رتبه های نخست آزمون های جامع علوم پایه، پیش کارورزی و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی نیز به این دانشگاه تعلق دارد.

کشاورز یاد آور شد: 28 نفر از رتبه های اول تا سوم آزمون دانشنامه های تخصصی و فوق تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور داشتند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران خطاب به دانشجویان جدید الورود از آنان خواست با مراجعه به سایت دانشگاه از ضوابط و قوانین و مقررات آموزشی اطلاع کافی حاصل کنند زیرا ندانستن حقی را برای آنان ایجاد نمی کند.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این مراسم با بیان اینکه یک سوم تولید علم علوم پزشکی کشور در این دانشگاه اتفاق می افتد، گفت: 10 درصد تولید علم کل کشور به دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص دارد که به همراه دانشگاه تهران حدود 24 درصد تولید علم کل کشور را به خود اختصاص داده است.

وی این دانشگاه را موتور پژوهش در کشور دانست و گفت: هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی تهران علاوه بر قدمت به عنوان فعال ترین دانشگاه علوم پزشکی در حوزه پژوهش شناخته می شود.

همچنین در ادامه این مراسم دکتر بهادری رئیس دفتر دانش آموختگان، دکتر شفیعی رئیس دانشکده داروسازی، دکتر مصداقی نیا رئیس دانشکده بهداشت، حجت الاسلام عیسی زاده رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنان کوتاهی بر اهمیت تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان قدیمی ترین دانشگاه کشور تأکید کردند.