به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا علی احمدی در این پیام گفت: دانشگاه پیام نور ضمن توجه به توسعه کمی و گسترش شعبات و واحدهای دانشگاه در سراسر کشور و دنیا، توسعه کیفی را نیز در اولویت برنامه های خود قرار داده و با تاکید بر لزوم پوشش دهی متقاضیان ورود به عرصه آموزش عالی و رفع نگرانی خانواده ها، بستری فراگیر برای توسعه آموزش عالی در کشور فراهم کرده است.

در پیام رئیس دانشگاه پیام نورهمچنین آمده است: توجه به آموزش باز، از راه دور و مجازی با بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی و پژوهشی در عصر انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعات لازم و ضروری است، می تواند ضمن فراهم آوردن امکان تحصیلات دانشگاهی برای همه علاقه مندان ، در تربیت بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه کمک کرده و نقش موثری در گسترش مرزهای دانش به منظور دستیابی به نظریه های جدید علمی و تولید علم داشته و در حل بخشی از معضلات اجتماعی مشارکت موثر داشته باشد .

در این پیام با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور علاوه بر توسعه کمی درسطح 30 استان کشور در بعد کیفی نیز توسعه یافته و در این جهت گام های بزرگی برداشته است ، آمده است: این دانشگاه در حال حاضر دارای بیش از یک میلیون جمعیت دانشجویی، 457 واحد و مرکز ، 6500 رشته - محل در مقطع کارشناسی ، 124 رشته - محل در مقطع کارشناسی ارشد و 28 رشته گرایش در مقطع دکتری است .

دکتر علی احمدی در این پیام افزود: شیوه آموزش در دانشگاه پیام نور به صورت نیمه حضوری، الکترونیکی، رادیو تلویزیونی و آزمون محور است. در شیوه آزمون محور، کسانی که در کارنامه اول کنکور مجاز به انتخاب رشته شده اند و از حداقل کف علمی برخوردارند، می توانند در برخی رشته های دانشگاه ادامه تحصیل دهند .

در ادامه این پیام آمده است : کلیه کلاس های درس در دانشگاه پیام نور به سیستم ویدئو پروژکتور و نمایشگر پاورپوینت ، تلویزیون و DVD مجهز شده و یا در حال تجهیز است. شیوه برنامه ریزی درسی با طرحی نو در حال اجراست به نحوی که شیوه برنامه ریزی درسی چند بخشی جایگزین روش برنامه ریزی کلاسیک شده است. در این شیوه علاوه بر طراحی و ایجاد دروس مهارتی و کارآفرینی، کلیه رشته هایی که دارای فصول مشترک هستد، در یک مجموعه آموزشی تجمیع شده است. با استفاده از شیوه چند بخشی، کلیه دروس مشترک در برخی رشته ها، طی دو سال اول به صورت مشترک برگزار می شود و این مسئله در صرفه جویی فضای آموزشی و هزینه ها نقش بسزایی خواهد داشت.