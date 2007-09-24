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۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۵

/ هفته نهم لوشامپیونه /

لیون متوقف شد / پاری سن ژرمن درخانه شکست خورد

لیون متوقف شد / پاری سن ژرمن درخانه شکست خورد

تیم فوتبال لیون دیشب در چارچوب هفته نهم رقابت های لوشامپیونه در خانه مقابل لیل متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برای تیم فوتبال لیون در بازی دیشب سیدنی گوو در دقیقه 58 گلزنی کرد و تک گل تیم میهمان را هم باستوس در دقیقه 17 به ثمر رساند. لیون با این تساوی در رده چهارم جدول رده بندی قرار گرفت.

این رقابت ها دیشب با دو دیدار دیگر پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال پاری سن ژرمن با نتیجه 2 بر صفر مقابل میهمان خود بوردو شکست خورد. بوردو با گل های میکود(9) و بلیون(46) به برتری رسید تا به رده دوم جدول رده بندی صعود کند.

سوشو هم در دیگر دیدار این رقابت ها با گل های دالما و ایسابی در دقایق 36 و 57 مقابل میهمان خود رن به پیروزی دست پیدا کرد.

جدول رده بندی تا پایان هفته نهم:
1- نانسی 19 امتیاز
2- بوردو 18 امتیاز
3-والنسین 17 امتیاز
4- لیون 16 امتیاز
..........................
18- لانس 6 امتیاز
19- متز 5 امتیاز
20 - کان 4 امتیاز

کد مطلب 557637

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