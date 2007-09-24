تنبیه عجیب در لیگ برتر ؛ سرمربی خارجی ذوب آهن سر دو بازیکن را به هم کوبید / سیلی جورجوویچ بر صورت یک جوان

به گزارش خبرنگار مهر، این مربی صربستانی که از شکست تیمش مقابل صباباتری ناراحت بود، پیرو گزارشاتی که از برخی مسئولان باشگاه پیرامون بی انضباطی بازیکنانش دریافت کرده بود با آنها برخورد کرد.

این دو بازیکن به نام های امید عبدالحسنی و اکبر شجاع به دلیل بی انضباطی پیش از بازی برابر صباباتری روز گذشته از سوی زوران جورجوویچ فراخوانده شدند تا پاسخگوی سئوالات او باشد. این مربی صربستانی ابتدا با حالتی بد با آنها برخورد کرد و پس از کوبیدن سر این دو بازیکن به هم چند باربا سیلی به صورت ابوالحسنی کوبید.

جورجویچ حتی پا را فراتر نهاد و به بازیکنان قدیمی تیمش اولتیماتوم داد که در صورت ادامه ناکامی های تیم با آنها به شدت برخورد خواهد کرد. او این بازیکنان را متهم به کم فروشی برای تیم شان نمود و آنها را تهدید کرد که در صورت تکرار نتایج ضعیف تیم از ترکیب کنارشان می گذارد.

سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن برای جلوگیری از مشکلات مشابه تصمیم دارد از این پس در محل تمرینات تیمش حضور یابد تا شاید زوران جورجوویچ در رفتار خود تجدیدنظر کند.