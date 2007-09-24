بستر خوبی برای رشد ژیمناستیک نداریم / در آلمان پسرفت نداشتیم / 15 مربی چینی به ایران می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محتشمی در نشست خبری روز یکشنبه خود که در محل فدراسیون ژیمناستیک برگزار شد به بیان عملکرد این مجموعه پرداخت و گفت: از جمله برنامه هایی که در این مدت انجام گرفت می توان به افزایش محیط سالن ورزشی و ساخت وساز 10 سالن ، توسعه ورزش همگانی از طریق مهدهای کودک و تزریق تشک های تاتامی به تعدادی که برای ما مقدوراست و رساندن خانه های ژیمناستیک کشور به عدد 11 ، خرید 3 ست اسباب این رشته و هماهنگی و اعتبار بودجه برای خرید 10 ست دیگر در اشتوتگارت آلمان برای اینکه دیگر استانی بهانه ای برای کار نکردن در این رشته نداشته باشد از جمله کارهایی بوده که دراین مدت انجام گرفته است.

وی درادامه به برنامه های ترتیب داده شده برای رشد بخش نرم افزاراشاره کرد و گفت: بعد از بخش سخت افزاری باید برنامه خود را روی بخش نرم افزاری متمرکز کنیم. به همین منظور در مذاکراتی با فدراسیون چین درخواست کرده ایم تا 15 مربی را برای 30 استان و دومربی ویژه برای تیم ملی به ما معرفی کنند.

در آلمان پسرفت نداشتیم

محتشمی در ادامه گفتگویش با خبرنگاران به عملکرد ملی پوشان در مسابقات جهانی آلمان اشاره کرد و گفت: دراین مسابقات تیم ایران عملکرد فوق العاده ای داشته است. ما به تمام اهداف خود در این اعزام از جمله ارزیابی دقیق ورزشکاران درمقایسه با ورزشکاران اروپایی و قدر دنیا، آشنایی آنها با ژیمناستیک دنیا، آشنایی با نحوه برگزاری مسابقات بین المللی ، قرارگرفتن در رنکینگ جهانی، حضور داوران ایرانی رسیده ایم.

وی با اشاره به اینکه میانگین سنی قهرمانان این مسابقات 24 سال بوده است تصریح کرد: ژیمناست های ایران با سن های 16، 17 و 18 سال در مقایسه با قهرمان به نام جهان از چین که 28 سال دارد بسیار جوان بودند با این حساب ورزشکاران ما هنوز شش سال زمان دارند تا به این سطح برسند و حضورشان در چنین مسابقه ای سرمایه گذاری خوبی برای آنها محسوب می شود.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک افزود: اگر بخواهیم مقایسه ای بین رقابتهای آسیایی دوحه و جهانی آلمان داشته باشیم می بینیم که بسیاری از کشورها چون چین و ژاپن هر کدام با سه نمره و کره جنوبی با 11 نمره افت محسوسی در رقابتهای اشتوتگارت داشتند که این نشان از سطح بالای این مسابقات دارد اما ورزشکاران ما به نسبت نمره ها و امتیازاتشان پیشرفت نکرده باشند پسرفت هم نداشته اند.

محتشمی ادامه داد: ما برای میزبانی مسابقات بزرگ مشکل داریم اما مذاکراتی انجام داده ایم تا بتوانیم میزبانی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را بگیریم و درخواست خودرا هم به کنفدراسیون آسیا ارائه کرده ایم. البته این مسابقات چون در بخش بانوان برگزار نمی شود رسمیت ندارد. به همین دلیل پیشنهاد داده ایم تا این میزبانی با کمک یکی از کشورهای همسایه صورت گیرد. آن کشورمسابقه بانوان را برگزار کند و ما هم مسابقات مردان را تا این دیدارها رسمیت یابد.

ایروبیک ایران رشد بیشتری خواهدداشت

محشتمی با اشاره به اینکه حضور تیم ایروبیک در مسابقات اسپانیا اولین تجربه برون مرزی این تیم برای شناخت از وضعیت خود بوده است گفت: ایروبیک ژیمناستیک ایران رشد قابل قبولی درهمین مدت کوتاه داشته است . شروع این رشته در کشورمان از هفت ماه پیش بوده واردوهای این تیم از اردیبهشت ماه انجام شده است با این حال کسب نمره 5/16 توسط حامد نمازی و 1/16 توسط علیرضافرخ نسبت به نمره 9/21 قهرمان جهان خوب است. ما قبل از این بازیها با نظر خوشبینانه نمره 5/13 را برای خودمان تصور می کردیم که با این امتیاز بدست آمده قطعا ایروبیک ما زودتر از ژیمناستیک هنری پیشرفت می کند.

وی افزود: تیم ایران در این تورنمنت جهانی رتبه دهم دنیا را کسب کرده است که این به نسبت عمر این رشته عملکردی مناسب و عالی است.

نیاز به بسترهای مناسب برای رشد ژیمناستیک است

محتشمی در پایان با بیان اینکه در کشورما بسترهای مناسب برای رشد ژیمناستیک وجود ندارد و اگر باشد ایران می تواند جزء فینالیست های جهانی بوده یا مدال بگیرد اظهار داشت : ما برنامه تدارکاتی خود را برای تیم امید خود برای حضور موفق درمسابقات 2012 شروع کرده ایم به طوریکه هم اکنون 40 تا 50 استعداد خوب در این بخش شناسایی شده اند. اگر با همین روند پیش برویم می توانیم آینده خوبی را برای آنها تصورکنیم. اگربسترهای خوبی در بحث ورزش بوجود آید می توان در سه یا چهارسال آینده به موفقیت این رشته امیدوار شد. مثلا هادی خناری نژاد با همین شرایط عضو تیم های اروپایی شود در عرض سه سال می تواند یکی از مدال آوران جهانی باشد.