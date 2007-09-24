مهدی تقوی در گفتگو با مهر طرح جایگزینی تورم به‌علاوه دو تا سه درصد کارمزد به جای سود در تسهیلات بانکی را بسیار مثبت و منطقی دانست و تصریح کرد: تمام دنیا به این شیوه عمل می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در این طرح نرخ سپرده ای که به سپرده گذاران پرداخت می شود، بستگی به نرخ تورم دارد، افزود: اگر قرار است نرخ سود به صفر برسد، نرخ تورم باید منهای دو درصد شود، بنابراین این طرح از نظر اقتصادی بسیار منطقی است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این طرح شبهات شرعی موجود در بانکداری اسلامی را از بین می برد، گفت: وقتی پرداخت ها به سپرده گذاران به میزان نرخ تورم باشد، قدرت خرید ثابت می ماند، به عبارت دیگر آن میزان قدرت خریدی که به خاطر نرخ تورم از دست می رود، با این طرح بازگردانده می شود.

تقوی با تاکید بر اینکه این طرح از نظر سپرده گذاران بسیار مطلوب خواهد بود، تصریح کرد: اگر سپرده گذار حتی یک درصد هم بالاتر به دست آورد، برای وی مثبت خواهد بود.

وی اظهارداشت: اگر این گونه تسهیلات را با نرخ 5/2 درصد نیز به سپرده گذاران پرداخت نمائیم، آن 5/1 درصد اضافی( یک درصد به سپرده گذار پرداخت شد و 5/1 درصد سود بانکی و هزینه ها خواهد بود) که بسیار معقول است و در تمام دنیا نیز اجرا می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه با این طرح نرخ سود بانکی دیگر دستوری نخواهد بود، افزود: با این طرح نرخ بهره پایه علمی خواهد داشت، و با افزایش نرخ تورم نرخ سود بانکی افزایش و با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت. وی اظهار امیدواری کرد که زمانی نرخ تورم در کشور به منهای 2 و 5/2ر درصد برسد، که در این زمان نرخ سود بانکی صفر درصد خواهد بود.