مدارکی مبنی بر حمایت آمریکا از پ.ک.ک وجود دارد / همکاری ایران- ترکیه پارامترهای جنگ انرژی را تحت تاثیر قرار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، "آرزو جلالی فر " تحلیلگر مسائل ایران و ترکیه درباره خبرهای مربوط به انتقال تسلیحات آمریکایی به گروه تروریستی پ.ک.ک (حزب کارگران کردستان ترکیه) گفت : در واقع این یکی از مهمترین مسائلی است که این روزها در ترکیه مطرح است. ما درباره 190 هزار قطعه اسلحه ناپدید شده آمریکایی صحبت می کنیم.

وی درادامه افزود : ازآنجا که برخی ازاین تسلیحات درپایگاه پ.ک.ک پیدا شده مطمئناً این مسئله ای جدی است و آنکارا خواستار برخی توضیحات ازسوی واشنگتن شده، اما توضیحات رضایتبخش نبوده است. آنها می گویند که تسلیحات به ارتش عراق ارسال شده و نمی توانند توضیح دهند که چگونه این تسلیحات ناپدید شده و تنها تاکید دارند که دولت آمریکا آن را به گروه تروریستی پ.ک.ک نداده است. پنتاگون تنها به عذرخواهی اکتفا کرده که این کافی نیست. به این دلیل است که جناح های سیاسی و نظامی در ترکیه بر این باورند که آمریکا برخی کانالهای همکاری با پ.ک.ک را دارد و دلایلی همچون اعتراف برخی از ا عضای این گروه نیز وجود دارد که این گمانه زنی را تقویت می کند.

این تحلیلگر گفت : بنابر برخی گفته ها، آمریکا، تسلیحات را به وسیله کامیون به منطقه مرزی منتقل کرده و تماسهای منظمی بین این کشور و تروریستها وجود دارد. از سوی دیگر مصاحبه ای رسانه های ایالات متحده با اعضای پ.ک.ک در کوههای قندیل، دلیل دیگری مبنی بر تماس آمریکا با این گروه است.

جلالی فر همچنین در ادامه افزود : روزنامه دیلی تلگراف مصاحبه ای با "مارات کارایلین" رئیس شاخه نظامی پ.ک.ک انجام داد و وی نیز تمام این خبرها را که تسلیحات از سوی آمریکا و به صورت مستقیم به پ.ک.ک ارائه می شود، تایید کرد و به همین دلیل است که ترکیه انتظار ندارد آمریکا با پ.ک.ک برخورد کند.

وی همچنین با اشاره به حمایت رژیم صهیونیستی از پژاک شاخه ایرانی پ.ک.ک تاکید کرد که تهران و آنکارا باید با چالش مشترک خود مقابله کنند.

به گزارش مهر، چندی است که همکاری بین ترکیه و ایران در زمینه انرژی افزایش چشمگیری داشته است. ترکیه و ایران به طور مشترک در ساخت خط لوله Nabucco شرکت دارند که عرضه گاز از آسیای میانه و دریای خزر را به مصرف کنندگان اروپایی از طریق آذربایجان، گرجستان، ترکیه، بلغارستان، مجارستان، رومانی و اتریش تامین می کند.

همچنین در ماه جولای، مقامهای ترکیه اطلاع دادند که توافقنامه ای مقدماتی با ایران برای انتقال 30 میلیارد متر مکعب گاز از ایران و ترکمنستان به اروپا امضا شده است. طبق شرایط این توافقنامه Turkish Petroleum Corporation طی سه مرحله از میدان نفتی پارس جنوبی در ایران که بهره برداری می کند و می تواند 20 میلیارد متر مکعب گاز استخراج کند. این مسئله مخالفت جدی واشنگتن را در پی داشته به طوری که نیکلاس برنز معاون وزیر امورخارجه آمریکا در آخرین سفر خود به ترکیه مخالفت علنی کشورش را با همکاری های ایران و ترکیه در زمینه گازی اعلام کرد.

تحلیلگر مقیم ترکیه درباره اهمیت همکاری های گازی این کشور با ایران به مهر گفت : آخرین یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و ترکیه درباره گاز، ترکیه را تبدیل به کریدور انتقال گاز از شرق به غرب می کند و تاثیر قابل ملاحظه ای بر "پارامترهای جنگ انرژی" آن هم در جایی می گذارد که ترکیه، اتحادیه اروپا،آمریکا، روسیه و دیگر کشورهای جنوب اروپا در تلاش برای دفاع از منافعشان هستند.



تحلیلگر سازمان تحقیقات استراتژیک بین الملل در ترکیه "ایسرو"

وی افزود: این توافق همچنین برای دو طرف بسیار سودمند است؛ ترکیه موقعیتی راهبردی به دست خواهد آورد و تقریباً مایحتاج انرژی خود را تضمین خواهد کرد و ایران نیزجایگاه خود را به عنوان یک تامین کننده انرژی تقویت کرده و بازار صادرات جدید برای ذخایرش پیدا می کند و وابستگی اروپا به گاز روسیه نیز کاهش خواهد داشت، بنابراین، ایران تبدیل به جایگزینی خواهد شد که نمی توان آن را نادیده گرفت و به این دلایل است که آمریکا مخالفتی قاطع با این پروژه دارد برای اینکه آن موقعیت ایران را تحکیم خواهد بخشید و از آنجا که واشنگتن خواهان منزوی وضعیف تر کردن تهران است این توافق می تواند به هدف آن در برخورد با تهران آسیب برساند.

وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر چون این پروژه به سود منافع ملی ترکیه است و از آنجا که این توافق نمی تواند نادیده گرفته شود و بسیاری از محافل در داخل ترکیه از این همکاری حمایت می کنند؛ پاسخ آنکارا به مخالفت واشنگتن این بود که در مسائل داخلی این کشور دخالتی نکند.

این کارشناس مسائل ایران درمرکز مطالعات ایسرو خاطر نشان کرد: البته نیاز به پیگیری دیپلماسی مهم است تا ترکیه بتواند به عنوان یک همپیمان منطقه ای آمریکا باقی بماند و از سوی دیگر نیز بتواند با ایران توافقهایی داشته باشد.

وی درباره حملات هوایی اخیر رژیم اسرائیل به سوریه و اینکه آیا بر اساس گزارشهایی که گفته شده توافقی بین ارتش ترکیه و اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران وجود داشته یا خیر؟ گفت: سه تئوری درباره این حملات وجود دارد؛ یکی تاثیر بر انتخابات لبنان، دوم، تاثیر بر خط مشی بین المللی و همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از نشست این شورا درباره برنامه هسته ای ایران، و سومین مسئله، آزمون مسیرهای جایگزین برای حملات آینده به سایت های هسته ای ایران بودند که به نظر من تئوری دوم یعنی تاثیر بر خط مشی بین المللی از دیگر تئوریها منطقی تر به نظر می رسد.

جلالی فر همچنین درباره احتمال همکاری ارتش ترکیه با ارتش رژیم اسرائیل در حمله احتمالی به ایران اظهار داشت : منابعی که این ادعا را کرده اند اسرائیلی هستند پس عاقلانه نیست تا این ادعاها جدی گرفته شود. اخبار بی طرفانه نیست و در حقیقت برخی مخالفت ها و اختلاف هایی بین اردوغان وجناح ارتش وجود دارد اما این بدان معنی نیست دولت و ارتش بدون هماهنگی و جداگانه کارمی کنند به خاطر اینکه ارتش درباره اقدام درچارچوب قانون خیلی حساس است و طرح ها را منطبق با قوانین مکتوب درنظر می گیرد و این مسئله که ارتش طرح های پنهانی داشته باشد ممکن نیست.

لازم به ذکر است پ.ک.ک از دهه 1980 اقدامات جدایی طلبانه خود را در مناطق کرد نشین ترکیه که بیش از 30 هزار خانوار دارد آغاز کرده و در این مدت با استفاده از بمب گذاری و اقدامات دیگر تروریستی، مشکلاتی را برای آنکارا به وجود آورده است.

به گفته مقامهای ترک، هم اکنون سه هزار و 500 مبارز از جنگجویان پ.ک.ک در کوهستان های شمال عراق زندگی می کنند که با استفاده از تاکتیک "ضربه و فرار" به داخل ترکیه آمده و بعد از انجام عملیات های تروریستی خود، مجددا به عراق باز می گردند.