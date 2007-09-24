اسرائیل باید با جنبش حماس وارد مذاکره شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، در این طومار آمده است : از مسئولان دولت می خواهیم که برای توقف شلیک موشکهای فلسطینی، با جنبش حماس وارد مذاکره شوند.

این نویسندگان اظهار داشته اند : این مذاکرات باید با هدف توقف پرتاب موشکهای فلسطینی و بدون هیچ پیش شرطی برگزار شود به گونه ای که این امر بتواند امنیت ساکنان جنوب اسرائیل( مناطق اشغالی 1948) را تامین، مشکلات شهروندان نوارغزه را از بین برده و فرصتهای پیشبرد روند صلح را تقویت کند.

این نویسندگان اسرائیلی همچنین از ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستند که وی در جریان برگزاری کنفرانس بین المللی صلح، تمام تلاش خود را برای دستیابی به توافق با ابومازن درباره مسائل اساسی مورد مناقشه با فلسطینی ها به کار گیرد.

لازم به ذکر است ماتان ویلنانی معاون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هفته گذشته از امکان برقراری آتش بس با جنبش حماس خبر داده بود.

وی برقراری این آتش بس را به توقف حملات موشکی مبارزان فلسطینی مشروط کرده بود.